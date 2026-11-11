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«Las periferias más olvidadas»: el fuerte mensaje de García Cuerva y el recuerdo de Francisco junto al Papa León XIV en Devoto

Tras escuchar en estricta reserva las historias de los 69 reclusos seleccionados, el Sumo Pontífice tomó la palabra para dejar un mensaje anclado en las segundas oportunidades. Reflexionó sobre las huellas del dolor, la pérdida de humanidad en los encierros y la necesidad de aferrarse a la fe para torcer el destino.

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Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

Tras una multitudinaria vigilia nocturna con jóvenes en el corazón de Palermo, el papa León XIV encara este miércoles su última jornada en la Argentina con un itinerario maratónico y de alto voltaje emocional. El Sumo Pontífice sellará su histórica visita al país con una visita al penal de Villa Devoto y una masiva eucaristía de despedida frente a la Basílica de Luján.

Apenas aterrizado de su misa en Córdoba, el líder de la Iglesia Católica fue recibido el martes por la noche por miles de fieles en el Monumento de los Españoles. Hoy, el operativo de seguridad trabaja a contrarreloj para blindar el corredor que conectará la Ciudad de Buenos Aires con el santuario bonaerense, en la previa de su partida definitiva.

A las 10:00, León XIV presidirá la ceremonia central en la Plaza Belgrano, a los pies de la patrona nacional en Luján. El operativo de traslado culminará en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde recibirá la despedida oficial a las 13:30.

  • Rumbo a Lima: A las 14:00 despegará el vuelo papal con destino a Perú, marcando el fin de una gira que sacudió el pulso espiritual del país.

EN VIVO: cobertura especial visita del papa León XIV en Argentina

11/11 08:27

«Marcadas como cicatrices»: el cara a cara de León XIV con los presos y su mensaje sobre la deshumanización

Luego de escuchar en absoluto silencio los testimonios en primera persona de los internos del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, el papa León XIV tomó la palabra para entregar uno de los discursos más descarnados y emotivos de su gira por la Argentina.

“Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”, aseguró el Sumo Pontífice y apeló a una fuerte metáfora para hablar del dolor y los errores del pasado. En este sentido remarcó que el paso del tiempo deja lecciones imborrables que «conservamos en nosotros y quedan marcadas como cicatrices».

Para cerrar su intervención, el papa dijo: «cuando el humano se deshumaniza, puede seguir el camino de Dios en la reconciliación».
11/11 08:20

«Las periferias más olvidadas»: el fuerte mensaje de García Cuerva junto al Papa en Devoto

En el corazón del penal de Villa Devoto, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva aprovechó la histórica visita del papa León XIV para enviar un fuerte mensaje hacia adentro de la propia estructura eclesiástica.


Durante su intervención frente a la comitiva vaticana y los internos, García Cuerva rememoró los días en que el actual papa Francisco caminaba esos mismos pasillos. “El Papa Francisco venía a esta cárcel cada Jueves Santo a celebrar la eucaristía y hacer el lavado de pies”, recordó el arzobispo.

Y aseguró que la presencia de León es el “signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia”.

Para cerrar su discurso, García Cuerva dijo que reconocer el rostro de Dios en «las periferias más olvidadas de la sociedad» no es una opción, sino que representa un desafío constante e innegociable para la Iglesia actual.
11/11 07:59

«A solas y sin políticos»: los detalles del inminente ingreso del papa León XIV al penal de Devoto

En minutos, el Sumo Pontífice mantendrá un cara a cara exclusivo con 69 presos dentro del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en lo que será su penúltima actividad oficial en la Argentina.

Lejos de los flashes masivos y el protocolo de Estado, el Vaticano diagramó una visita exprés de aproximadamente 30 minutos con un objetivo claro: llevar un mensaje espiritual y directo a los internos, sin ningún tipo de interferencia externa.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que recibieron a León XIV, solo tienen autorización para recibir al Papa en la puerta del complejo. Tienen prohibido el ingreso y se retirarán de inmediato para garantizar que no haya funcionarios durante el acto.

Fotos: prensa arzobispado.

11/11 07:37

«Operativo en marcha»: el papa León XIV dejó la Nunciatura y ya está camino a la cárcel de Devoto

Bajo un estricto e imponente dispositivo de seguridad, la cápsula que traslada al papa León XIV abandonó hace instantes la sede de la Nunciatura Apostólica en el barrio porteño de Recoleta. El destino marca el inicio de su intensa agenda de despedida: el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.
11/11 07:35

Cuenta regresiva y puertas cerradas: los horarios clave de la última misa de León XIV en Luján

Daniela Castro
Falta cada vez menos para el clímax de la gira papal. Tras una madrugada marcada por la vigilia de miles de fieles a la intemperie, el papa León XIV presidirá a partir de las 10:00 su última celebración eucarística en el país. El escenario elegido es el corazón de la devoción mariana nacional: la icónica Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Mirá todos los detalles acá.
11/11 07:30

«Llenando de bendiciones»: el sorpresivo mensaje de Luis Caputo por el impacto de la gira papal

En medio de la efervescencia popular por la última jornada del papa León XIV en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, se acopló al clima de fervor y publicó un contundente mensaje de unidad a través de sus redes sociales:
11/11 07:05

Fervor multitudinario en Luján mientras el Papa afina su llegada a Devoto

Mientras los primeros rayos de sol iluminan la provincia de Buenos Aires, el escenario de la última jornada del papa León XIV se divide en dos polos de alta intensidad emocional. Por un lado, miles de peregrinos que realizaron una vigilia nocturna a cielo abierto aguardan expectantes en la Plaza Belgrano el inicio de la misa central; por el otro, el operativo de seguridad ya se despliega con rigor en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto ante la inminente llegada del Pontífice.

En la histórica plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, las frazadas, los termos y las banderas se amontonan entre una multitud que desbordó todas las previsiones y pasó la noche en vela a la espera del oficio litúrgico de las 10:00.
11/11 06:57

¡Buen día!

Naira Torres Bel
Buenos días, mi nombre es Naira Torres Bel y los voy a estar acompañando con todas las novedades del último día del papa León XIV en Argentina. De Devoto nos iremos a Luján y luego lo despediremos en Ezeiza. Seguí el minuto a minuto.


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Tras una multitudinaria vigilia nocturna con jóvenes en el corazón de Palermo, el papa León XIV encara este miércoles su última jornada en la Argentina con un itinerario maratónico y de alto voltaje emocional. El Sumo Pontífice sellará su histórica visita al país con una visita al penal de Villa Devoto y una masiva eucaristía de despedida frente a la Basílica de Luján.

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