«Las periferias más olvidadas»: el fuerte mensaje de García Cuerva y el recuerdo de Francisco junto al Papa León XIV en Devoto

Tras una multitudinaria vigilia nocturna con jóvenes en el corazón de Palermo, el papa León XIV encara este miércoles su última jornada en la Argentina con un itinerario maratónico y de alto voltaje emocional. El Sumo Pontífice sellará su histórica visita al país con una visita al penal de Villa Devoto y una masiva eucaristía de despedida frente a la Basílica de Luján.

Apenas aterrizado de su misa en Córdoba, el líder de la Iglesia Católica fue recibido el martes por la noche por miles de fieles en el Monumento de los Españoles. Hoy, el operativo de seguridad trabaja a contrarreloj para blindar el corredor que conectará la Ciudad de Buenos Aires con el santuario bonaerense, en la previa de su partida definitiva.

A las 10:00, León XIV presidirá la ceremonia central en la Plaza Belgrano, a los pies de la patrona nacional en Luján. El operativo de traslado culminará en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde recibirá la despedida oficial a las 13:30.

Rumbo a Lima: A las 14:00 despegará el vuelo papal con destino a Perú, marcando el fin de una gira que sacudió el pulso espiritual del país.