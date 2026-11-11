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«Las periferias más olvidadas»: el fuerte mensaje de García Cuerva y el recuerdo de Francisco junto al Papa León XIV en Devoto
Tras escuchar en estricta reserva las historias de los 69 reclusos seleccionados, el Sumo Pontífice tomó la palabra para dejar un mensaje anclado en las segundas oportunidades. Reflexionó sobre las huellas del dolor, la pérdida de humanidad en los encierros y la necesidad de aferrarse a la fe para torcer el destino.
Tras una multitudinaria vigilia nocturna con jóvenes en el corazón de Palermo, el papa León XIV encara este miércoles su última jornada en la Argentina con un itinerario maratónico y de alto voltaje emocional. El Sumo Pontífice sellará su histórica visita al país con una visita al penal de Villa Devoto y una masiva eucaristía de despedida frente a la Basílica de Luján.
Apenas aterrizado de su misa en Córdoba, el líder de la Iglesia Católica fue recibido el martes por la noche por miles de fieles en el Monumento de los Españoles. Hoy, el operativo de seguridad trabaja a contrarreloj para blindar el corredor que conectará la Ciudad de Buenos Aires con el santuario bonaerense, en la previa de su partida definitiva.
A las 10:00, León XIV presidirá la ceremonia central en la Plaza Belgrano, a los pies de la patrona nacional en Luján. El operativo de traslado culminará en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde recibirá la despedida oficial a las 13:30.
- Rumbo a Lima: A las 14:00 despegará el vuelo papal con destino a Perú, marcando el fin de una gira que sacudió el pulso espiritual del país.
EN VIVO: cobertura especial visita del papa León XIV en Argentina
«Marcadas como cicatrices»: el cara a cara de León XIV con los presos y su mensaje sobre la deshumanización
“Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”, aseguró el Sumo Pontífice y apeló a una fuerte metáfora para hablar del dolor y los errores del pasado. En este sentido remarcó que el paso del tiempo deja lecciones imborrables que «conservamos en nosotros y quedan marcadas como cicatrices».
Para cerrar su intervención, el papa dijo: «cuando el humano se deshumaniza, puede seguir el camino de Dios en la reconciliación».
«Las periferias más olvidadas»: el fuerte mensaje de García Cuerva junto al Papa en Devoto
Durante su intervención frente a la comitiva vaticana y los internos, García Cuerva rememoró los días en que el actual papa Francisco caminaba esos mismos pasillos. “El Papa Francisco venía a esta cárcel cada Jueves Santo a celebrar la eucaristía y hacer el lavado de pies”, recordó el arzobispo.
Y aseguró que la presencia de León es el “signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia”.
Para cerrar su discurso, García Cuerva dijo que reconocer el rostro de Dios en «las periferias más olvidadas de la sociedad» no es una opción, sino que representa un desafío constante e innegociable para la Iglesia actual.
«A solas y sin políticos»: los detalles del inminente ingreso del papa León XIV al penal de Devoto
Lejos de los flashes masivos y el protocolo de Estado, el Vaticano diagramó una visita exprés de aproximadamente 30 minutos con un objetivo claro: llevar un mensaje espiritual y directo a los internos, sin ningún tipo de interferencia externa.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que recibieron a León XIV, solo tienen autorización para recibir al Papa en la puerta del complejo. Tienen prohibido el ingreso y se retirarán de inmediato para garantizar que no haya funcionarios durante el acto.
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«Llenando de bendiciones»: el sorpresivo mensaje de Luis Caputo por el impacto de la gira papal
Emocionante. La visita del Papa está llenando de bendiciones al país, cualquiera sea tu religión o tu ideología política. Gracias @Pontifex_es 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/LuiZZZkY26— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 11, 2026
Fervor multitudinario en Luján mientras el Papa afina su llegada a Devoto
En la histórica plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, las frazadas, los termos y las banderas se amontonan entre una multitud que desbordó todas las previsiones y pasó la noche en vela a la espera del oficio litúrgico de las 10:00.
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