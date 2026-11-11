Los Cafres en Neuquén: 40 años en la ruta del reggae roots

Cada vez que Los Cafres salen a la ruta, algún camino suele traerlos a Neuquén. Y esta vez no será la excepción. De gira durante casi todo el año, la banda que hace casi cuarenta años abrazó el reggae roots, vendrá una vez para recorrer ese repertorio que la ubicó en un lugar de privilegio, el de ser la primera banda en componer y grabar reggae roots en castellano.

Liderada por su frontman de toda la vida, Los Cafres tocarán este jueves, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Entradas disponibles por sistema a través de protickets.com.ar y boletería de la sala.

En 2026, Los Cafres se la pasaron viajando para tocar. Y tocaron en Sudamérica, Centramérica, España, Andorra y muchos lugares de la Argentina. Pero lo más importante de este año fue que tocaron en Brasil por primera vez. Sí, por primera vez en cuarenta años. Habían tocado en en todos lados, en México la pegaron bastante ante que en Argentina, pero nunca habían tocado en Brasil. Raro, pero no tanto.

Los Cafres, en El Salvador.

En rigor de verdad, habían tocado hace muchos años invitados por los Tribo Do Jah, banda brasileña de reggae roots. Esta vez fue diferente, fue una fecha propia en San Pablo y la mayor parte del público era local, detalle que no pasó desapercibido para la banda.

“Fue especial porque siempre quisimos ir a Brasil, habíamos ido una vez hace muchos años, cuando la banda no era conocida todavía y estábamos en el under”; recuerda Víctor Raffo, guitarrista cafre, en una entrevista con Río Negro. “Esta vez fuimos a hacer un show de Los Cafres. Tocamos en un teatro en San Pablo y la verdad nos sorprendió que la mayor parte del público fuera brasileño. Como San Pablo es una metrópoli tan inmensa y recibe gente de toda Latinoamérica, si bien había gente de Colombia, Venezuela y Perú, nos llamó la atención que más del 50% del público era brasileño, lo que realmente fue muy lindo, muy gratificante. Además, es un país donde se habla otro idioma, no nos olvidemos y es un país que se autoabastece de todo, en todo sentido. Ojalá que sea el punto de partida a futuras visitas, no solamente a San Pablo, sino a otras partes de Brasil.

“El concepto original de Los cafres fue el reggae roots, nos abrazamos a eso y a eso seguimos abrazados”. Víctor Raffo, guitarrista de Los Cafres

El año que viene la banda cumple 40 años, y seguramente va a ser un momento para hacer una retrospectiva que puede llevar a lo que vos me decís, un replanteo de la lista de temas, y de hecho vamos a hacer varias cosas para festejar los 40 aniversarios, ¿no? Que en una banda es muchísimo”.

El kilómetro cero cafre es el 17 de octubre de 1987. Esa noche, la banda dio su primer show, en un pub de Santa Fe y Pueyrredón llamado Funk. Aquella etapa dejó un demo grabado ese mismo año y un puñado de canciones que fueron reapareciendo bastante tiempo después.

Guillermo Bonetto, de Los Cafres.

Acorralados por la crisis de alfonsinismo y su feroz hiperinflación, en 1989 media banda se fue del país. Por eso los primeros años de la década del 90 no registra movimiento cafre alguno. Hasta que, entre 1992 y 1993, comenzaron a regresar, aunque no todos: tres de cuatro, entre ellos, Guillermo Bonetto. Reunidos y reformulados, en 1994 editaron Frecuencia Cafre, su primer disco. Le seguirían otros catorce, entre ellos, ¿Quién da más? (2004), que incluye el imbatible “Si el amor se cae”.

Pasaron muchas cosas en la vida de la banda, pero Raffo se las arregla para resumirlo: «Los Cafres siempre quisieron hacer roots, reggae roots en castellano, y desde aquel primer demo hasta el último disco, el concepto fue el mismo. Nos abrazamos a eso y a eso seguimos abrazando».

Los Cafres tocarán este jueves, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Entradas disponibles por sistema a través de protickets.com.ar y boletería de la sala.