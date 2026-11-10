Neuquén lanzó un desarrollo urbanístico con 3.200 lotes junto al Parque Industrial Capital: hasta cuándo hay tiempo para anotarse

El gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, y el secretario de FECENE, Daniel González, durante la presentación del desarrollo urbanístico junto al Parque Industrial Capital. (Foto: gentileza)

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido presentaron este martes un desarrollo urbanístico de 3.200 lotes junto al Parque Industrial Capital de Neuquén. Según el municipio, el proyecto permitirá generar «alrededor de 11.000 soluciones habitacionales» en un predio de 289 hectáreas ubicado al norte de la ciudad.

La iniciativa forma parte de una política conjunta entre el Gobierno provincial y el Municipio. Busca vincular el crecimiento productivo de Neuquén con el acceso a la tierra y la vivienda para las familias trabajadoras.

“Estamos lanzando un nuevo desarrollo urbanístico en la ciudad y lo hacemos con mucho orgullo junto a Rolo. Así como lanzamos un Parque Industrial destinado exclusivamente a empresas neuquinas, ahora estamos presentando un desarrollo habitacional pensado para quienes trabajan en esas empresas”, expresó el intendente.

El gobernador Rolando Figueroa anunció créditos del IPVU de hasta 150 millones de pesos para que las familias construyan su vivienda. (Foto: gentileza)

Gaido destacó que el proyecto se viene trabajando desde hace tres años y que se inscribe en una política de planificación urbana que la ciudad sostiene desde hace seis. “Hace siete años que no hay tomas en la ciudad y eso tiene que ver con una decisión que tomamos desde el primer día”, sostuvo, y agradeció al gobernador por la posibilidad de acelerar los tiempos.

Cómo preinscribirse en el nuevo loteo junto al Parque Industrial Capital

La preinscripción estará disponible mediante un código QR y los interesados podrán postularse hasta el 26 de febrero de 2027. Hasta el momento no se difundió dónde estará disponible ese código ni el enlace para anotarse. “La prioridad son los trabajadores registrados de las empresas vinculadas al Parque Industrial”, aclaró Gaido.

El intendente Mariano Gaido presentó el nuevo loteo de 3.200 terrenos al norte de la ciudad de Neuquén. (Foto: gentileza)

En marzo se dará a conocer el plan de obras, y en julio comenzarán los trabajos de infraestructura y el proceso de compra de los lotes. La planificación contempla que las obras estén finalizadas durante 2028.

Mariano Gaido: “En total estamos hablando de 8.200 lotes con servicios”

El intendente vinculó el nuevo proyecto con la adjudicación de 2.220 lotes con servicios que se realizó el sábado en el Ruca Che. “En total estamos hablando de 8.200 lotes con servicios. El acceso a la tierra con infraestructura es un derecho que tienen que tener los trabajadores neuquinos”, afirmó.

También destacó el sistema de recupero del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). “Tenemos el orgullo de que el 90% de las familias que accedieron a estos lotes paga sus cuotas y eso nos permite retroalimentar el instituto”, dijo.

“Este proyecto ya es una realidad, tiene su proyecto ejecutivo y vamos a comenzar las obras”, agregó Gaido. Según el intendente, el superávit municipal está puesto en estas obras.

Créditos del IPVU de hasta 150 millones de pesos para construir la casa

Figueroa relacionó el crecimiento demográfico de Neuquén con la necesidad de generar empleo y vivienda. “Este año vamos a tener 30.000 nuevos neuquinos”, señaló, y destacó que la desocupación bajó un 50% al dar prioridad a las empresas neuquinas.

“Nuestro programa es que en 2028 quienes cumplan estas premisas no paguen Ingresos Brutos”, anticipó el gobernador. Y agregó: “Si damos oportunidades para el trabajo, también tenemos que dar oportunidades para que se generen viviendas”.

Si damos oportunidades para el trabajo, también tenemos que dar oportunidades para que se generen viviendas» Rolando Figueroa

Los beneficiarios podrán acceder a créditos de construcción del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), mediante un esquema no bancario articulado con el programa Habita Neuquén. “En julio de 2027 van a poder financiar su terreno y su casa”, explicó Figueroa.

El terreno se pagará al IMUH, que debe reinvertir esos recursos en nuevos loteos. Además, las familias podrán acceder a un financiamiento de “hasta 150 millones de pesos para construir la vivienda que quieran” (unos US$ 95.500 al dólar oficial del Banco Nación del jueves 5 de noviembre, de $1.570 para la venta), hipotecando su terreno.

Pasqualini: un Parque Industrial con 25.000 puestos de trabajo y la vivienda al lado

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, recordó que la ampliación del ejido urbano comenzó a proyectarse en 2022. “Hoy estamos viendo aproximadamente 20.000 soluciones habitacionales, y eso no es menor”, explicó.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó que el desarrollo funcionará como una “mini ciudad” con trabajo y vivienda. (Foto: gentileza)

“Proyectamos un Parque Industrial que va a generar 25.000 puestos de trabajo. Al lado del Parque Industrial está este desarrollo, donde las familias podrán acceder a su propia vivienda”, agregó. Y cerró: “Estamos frente a una mini ciudad que contempla trabajo y vivienda, con escuelas, centros de salud y transporte público”.

Cómo será la nueva ciudad: macro manzanas, lotes de 8 por 30 y comercios de cercanía

El titular del IMUH, Marco Zapata, brindó los detalles técnicos del proyecto. “Este no es un desarrollo más. Para poder implantarlo llevamos adelante dos años de estudios y trabajo con distintas instituciones”, explicó.

Participaron los colegios de arquitectos, ingenieros y agrimensores, entidades vinculadas al ambiente y universidades. También se usaron escáneres para conocer el subsuelo y determinar la capacidad del terreno para la infraestructura.

El proyecto contempla 3.204 lotes de diferentes densidades, con equipamiento de salud, educación y espacios comerciales. “Tiene que funcionar como una pequeña ciudad”, resumió Zapata.

El diseño se organiza en macro manzanas, con pequeños barrios dentro del mismo desarrollo. Los sectores externos tendrán corredores para el transporte público y viviendas multifamiliares, mientras que hacia el interior se priorizarán la circulación peatonal, los espacios verdes y las viviendas unifamiliares.

Entre las tipologías previstas hay unos 1.100 lotes de 8 por 30 metros, 300 lotes multifamiliares y sectores para distintas modalidades de construcción. Los comercios de cercanía servirán “tanto para financiar la ejecución de los loteos como para que las familias tengan comercios cerca de sus viviendas”, agregó el funcionario.

FECENE celebró que el loteo incluya créditos de Habita Neuquén

El secretario de FECENE, Daniel González, agradeció a ambos gobiernos por tener en cuenta la necesidad habitacional de los trabajadores de las empresas neuquinas. “La nutrida presencia de nuestros empleados y de nuestras empresas demuestra la necesidad que hay”, expresó.

González destacó que la propuesta incluye financiamiento para construir. “No solamente se va a dar un lote, sino también la posibilidad de acceder a una vivienda a través de un crédito de Habita Neuquén. Eso emociona porque realmente el tema de la vivienda nos preocupa a todos”, manifestó.