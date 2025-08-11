Tren del Valle suspendido entre Cipolletti y Neuquén, este lunes: otro choque en el puente de Ruta 151

Nuevamente el servicio del tren del Valle entre Neuquén y Cipolletti permanecerá suspendido. Este lunes 11 de agosto, hasta nuevo aviso, únicamente funcionará la conexión entre Neuquén – Plottier. Te contamos los detalles.

Desde la empresa confirmaron que la suspensión del servicio se debe a que «chocaron recientemente el puente» sobre Ruta 151. De esta manera, cancelarán los viajes entre Neuquén y Cipolletti.

«Ni bien se tenga más información se comunicará las novedades», remarcaron. Asimismo indicaron que durante la jornada de este lunes permanecerá con los mismos horarios.

Conmoción por el niño de 2 años que murió por asfixia en Loncopué: «Vuela alto angelito»

La provincia de Neuquén está de luto. El fin de semana se confirmó que un niño de dos años murió trágicamente por asfixia en la localidad de Loncopué.

El pequeño había entrado al hospital local, pero su situación era crítica y lo tuvieron que trasladar de urgencia a Zapala donde luego de recibirlo, confirmaron su fallecimiento. El intendente local, Daniel Soto, emitió un comunicado y lamentó el triste final.

El intendente de Loncopué, Daniel Soto, confirmó la muerte del pequeño el sábado cuando emitió un comunicado para enviar mensaje de pesar a los padres quienes forman parte del equipo municipal y a toda la familia Jara Huentén. «Que la luz de Thiaguito brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron», expresó.

Luego de este comunicado trascendió rápidamente que el nene, el viernes por la noche había sufrido una situación de asfixia cuando estaba en su casa de la cual no pudo sobrevivir. Su estado era tan crítico que desde el hospital de Loncopué lo habían derivado a Zapala para una mejor asistencia.

La tragedia ha generado una gran conmoción en Loncopué. La municipalidad, en señal de duelo, suspendió todas las actividades culturales y deportivas que estaban programadas para el fin de semana.

En tanto los vecinos, amigos y allegados de la familia, inundaron las redes sociales con mensajes: «Cuánto dolor y tristeza, mis condolencias a su papá, mamá, hermanitos y demás familiares. Que Dios y la Virgen consuelen sus corazones ante tan irreparable pérdida. Q.E.P.D Thiago ( vuela alto angelito de Dios)».