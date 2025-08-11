Hallaron muerto a un hombre y hay un detenido en Viedma: lo buscaban desde el miércoles

Un trágico desenlace tuvo la intensa búsqueda de un hombre en Viedma, que llevaba varios días desaparecido. Este domingo, tras un allanamiento en una vivienda del barrio San Martín, fue hallado sin vida. El Ministerio Público Fiscal confirmó que hay un detenido en el marco de la investigación, que continúa bajo estrictas medidas judiciales.

El operativo comenzó cerca de las 18:30, cuando la Fiscalía de turno y personal policial ingresaron al domicilio con autorización judicial. En el lugar, encontraron un cuerpo que, cerca de la medianoche, fue reconocido por un tatuaje como perteneciente al hombre buscado desde el miércoles. El reconocimiento se realizó en presencia del juez de garantías, el defensor oficial del detenido y el Gabinete de Criminalística.

Durante la noche, la médica forense examinó el cuerpo en la misma vivienda y determinó su traslado para la realización de la autopsia este lunes. Este estudio permitirá conocer con precisión la causa y la data de la muerte, información clave para avanzar en la causa. El fiscal a cargo destacó la importancia de las pruebas recogidas durante el allanamiento, que incluyen pericias científicas y testimonios.

El barrio San Martín permaneció con fuerte presencia policial durante horas, mientras se resguardaba la escena y se desarrollaban las diligencias. Vecinos observaron con sorpresa el operativo y el despliegue de efectivos en la zona.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado pasada la medianoche, confirmando el hallazgo y señalando que la investigación sigue en curso, con medidas en desarrollo para esclarecer lo sucedido. Esperan que las próximas horas sean determinantes para establecer las circunstancias de la muerte y el grado de responsabilidad del sospechoso detenido.