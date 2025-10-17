Semana de la Juventud: los estudiantes de Bariloche compiten por un viaje de egresados a… Bariloche

«¡Cuenta regresiva para la Semana de la Juventud!«. Así gritó el conductor desde el escenario montado en el Centro Cívico. Alrededor, cientos de estudiantes de quinto año organizaban la atención de los stands basados en la temática «Cine» mientras un grupo de folclore iniciaba su danza. Alumnos en viaje de egresados de otros puntos del país se acercaban a la plaza, curiosos.

Uno de los stands estaba tapado por «telarañas» y «arañas» de distintos tamaños. Detrás del mostrador, Azul, estudiante del colegio Qmark, sonreía con sus labios de color negro. «Nos basamos en la película Los Locos Adams, le quisimos dar una onda Halloween. Hace un mes que venimos preparándonos con todas las actividades. Pero siempre trabajamos unidos, estamos acostumbrados. Somos un colegio chico, con cursos chicos y lo que queremos es darle visibilidad a nuestra escuela», dijo. Indicó que el dinero recaudado a través de la venta de comida, será destinado a «recuperar lo invertido y a comprar reales para el viaje de egresados a Camboriú».

Las actividades se extienden hasta este domingo. Foto: Chino Leiva

Otros stands representaban a las películas Star Wars, Jurassic Park, Río. La oferta era de lo más variada.

«¿Por qué elegimos Río? Nos gusta Brasil, la música. Pero todo fue un estrés. Porque en un principio nos comprometimos un montón y se fueron bajando varios aunque por suerte, se incorporaron otros. Para la decoración, reciclamos todo. El Cristo Redentor, por ejemplo, lo hicimos con bolsas de pan», señalaron Carolina y Valentina, de la escuela rionegrina 37.

El dinero recaudado, en este caso, será destinado para quienes no pueden realizar el viaje de egresados a Las Grutas. «Y ojalá tengamos la suerte de ganar algo. Mi favorito es el viaje a Bariloche porque no tenemos oportunidad de hacer lo que hacen los chicos de afuera«, admitió Valentina.

Los chicos del colegio San Esteban terminaban de organizar el stand alusivo a Toy Story. «Se siente muy buena energía en todo esto, pero la competencia viene muy peleada. Hay propuestas muy buenas. Venimos viendo las ediciones anteriores de las semanas de la juventud y no podemos creer que hoy seamos los protagonistas. Es casi irreal. Le pusimos mucho esfuerzo y dedicación«, resumió Maia.

Del otro lado de la plaza, un stand del Colegio Don Bosco representaba la casa de la película Up de Disney. Todos los estudiantes estaban vestidos con chombas amarillas, como el niño explorador del filme. «Nos emociona estar acá. Elegimos esta temática porque nos gustó que fuera colorido. Queríamos que llame la atención. Nos presentamos en todas las propuestas y le estamos poniendo todo», dijo Agustina.

La propuesta del Centro de Educación Técnica (CET) 2 estuvo centrada en la película Transformers. Sebanías, uno de los estudiantes, admitió que «tienen mucha presión porque ‘el Industrial’ siempre gana».

En la Semana de la Juventud, organizado por el Concejo Municipal, los cursos suman puntos a través de distintas actividades para ganar alguno de los tres premios. El primero es un viaje de egresados a Villa Carlos Paz, en Córdoba (aportado por Flecha Bus); el segundo puesto accede a un viaje a Las Grutas (colaboración del gobierno de Río Negro) y el curso que obtenga el tercer lugar vivirá un viaje de egresados en Bariloche (aporte de Travel Rock) tal como lo hacen los estudiantes de todo el país que llegan a la ciudad.

En los últimos días, los chicos compitieron en fútbol, tenis y básquet en el gimnasio municipal 3. También se realizó una Audiencia Pública Juvenil en la que los estudiantes debatieron sobre la influencia de los medios de comunicación en las políticas municipales.

Esta edición contó también con un certamen de tragos sin alcohol, coordinado por la Mesa 6 de Septiembre, con el objetivo de generar conciencia sobre el consumo responsable. Los estudiantes crearon más de una veintena de tragos sin alcohol, apelando a la originalidad, los colores y sabores más deliciosos para seguir sumando puntos para su objetivo.

El miércoles también se desarrolló la Expo Laboral en el Puerto San Carlos, con el objetivo de vincular a los jóvenes con el mundo laboral y la exploración de nuevos caminos formativos.

El tramo final de la Semana de la Juventud se trasladó al Centro Cívico y las actividades arrancan este viernes a las 18 con el ballet Tolkeyén, un Concurso de Coreografías, la presentación de producciones audiovisuales realizadas por los estudiantes y el show de Deo 911.

El sábado se presenta Eric Erbin, la final de las coreografías, el concurso de talentos musicales, la presentación de El Retoke y el show especial de DJ Pipo de “Un poco de Ruido”. En tanto, el domingo está prevista la presentación de Fran Lanfré, la final del concurso de talentos musicales, las producciones audiovisuales y la entrega de premios.