Tres meses sin agua: vecinos del barrio Mosconi de Roca responsabilizaron a ARSA

Algunos vecinos instalaron bombas para poder tener agua aunque no sea potable. Foto: Cesar Izza

La ausencia o baja presión de agua es un problema que pareciera no tener fin para los vecinos de Mosconi. Ante la falta de respuestas por parte de funcionarios, usuarios del barrio y zonas aledañas comentaron que «sufrieron un abandono total» desde que realizaron las conexiones para un barrio privado.

El problema se gestó hace unos meses debido a que el pozo del sector no alcanza a abastecer la demanda de los hogares.

Por otra parte, a pesar de que se realizó una obra millonaria con una nueva Planta Potabilizadora, los pobladores del barrio notaron que el suministro de agua empeoró desde que se empezaron a hacer conexiones desde el Parque Bíblico, lugar donde esta la planta.

Francisca, una habitante del barrio comentó a este medio que el último mes tuvo días enteros con irregularidades en el servicio. «No sube el agua al tanque porque no tiene fuerza. Esto me pasó tres o cuatro veces en la semana», expresó y agregó «antes no era así, nunca faltaba».

Según testimonios, todo se empezó a agravar cuando Aguas Rionegrinas empezó con las conexiones para los barrios privados. «Antes el tanque de la escuela nos abastecía y no nos faltaba el agua», dijeron y añadieron que solo se suspendía el servicio cuando se cortaba la luz.

Residentes del barrio Mosconi y loteo Angeloni contaron cómo es el día a día sin agua. Foto: Cesar Izza

Milagros, vecina de Mosconi contó cómo es la situación en su hogar. «A las 6 de la mañana ya no hay servicio», indicó y aseguró que tienen un grupo vecinal de Facebook donde consultan por la situación de otros vecinos y todos se encuentran en la misma problemática.

Hace un tiempo, uno de los vecinos explicó a este medio que el pozo de agua era inicialmente para el barrio de Mosconi (viejo), pero luego realizaron empalmes para otros sectores y no hubo inversión extra por lo que todo sigue funcionando con la misma perforación.

Perforaciones o instalaciones de bombas, una medida recurrente

Ante la falta de respuestas por parte de Aguas Rionegrinas, vecinos tomaron la decisión de realizar perforaciones en sus hogares para tener agua «aunque sea para bañarse».

«Cuando nos quedamos sin agua, tenemos que llenar el tanque con el agua del pozo. De todas formas, no es para consumo«, contó Miguel y agregó que para beber, cocinar deben comprar bidones con precios que rondan los $600. «Compramos tres pero duran menos de una semana porque somos una familia grande», señaló.

Ivana, una residente del loteo Angeloni, comentó que cuando hierve el agua de red «sale llena de sarro«.

A causa de la situación, Garrido, un poblador del barrio decidió instalar una bomba. «Con esto he abastecido a los vecinos», detalló y aseguró que el agua que proviene de allí no es potable.

1/ 2 Algunos vecinos instalaron bombas para poder tener agua aunque no sea potable. Foto: Cesar Izza 2/ 2 Garrido suministra agua a sus vecinos. Foto: Cesar Izza

Además de las perforaciones e instalaciones de bombas, otros vecinos decidieron dejar de pagar el servicio. «No quieren pagar algo que no tienen», contaron.

El reclamo a Aguas Rionegrinas

Tras pasar varios meses con problemas en el suministro de agua, vecinos del bario consultaron a Aguas Rionegrinas y contaron que les aseguraron que «no están suministrando agua».

«Me dijeron que vaya al municipio porque son ellos los que lotearon y pusieron una «manguerita» para que nos de agua por mientras», relató una residente del loteo Angeloni.

Tras ser derivada al municipio, la mujer indicó que le dijeron que «en estos días van a habilitar la cañería para Angeloni y que la parte de Mosconi esta habilitado con la bomba«.

Ante la inquietud de los vecinos , RÍO NEGRO se comunicó con la municipalidad de Roca para consultar sobre la responsabilidad que le atribuye Aguas Rionegrinas.

Mediante un comunicado, detallaron que «la obra de extensión de la Red de Agua Potable en el barrio Angeloni, se llevó a cabo en tiempo y forma y además, se realizó contando con la factibilidad técnica de ARSA».

Ante los reclamos de los vecinos por la falta del servicio, según voceros municipales, «el municipio presentó en reiteradas ocasiones la documentación solicitada por ARSA, pero en cada instancia agregaba otros requisitos de información adicional (sin asidero alguno en la reglamentación oficial)».

«Los reclamos continuaron infructuosamente, hasta que la intendenta presentó el problema a la gobernadora Arabella Carreras, lunes 6 de febrero. El martes 7, ARSA informó la viabilidad para que los vecinos tramiten la conexión al servicio.

Por último, destacaron que si bien las obras y cloacas son construidas por el municipio, se debe tener en cuenta que la provisión y mantenimiento de los servicios de ambas redes corresponden a la empresa provincial ARSA. «Es por ello que su realización sólo puede concretarse contando con la factibilidad de la empresa a cargo del servicio», concluyeron.