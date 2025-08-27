ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Tres sismos en Vaca Muerta en dos días: un temblor fue de magnitud 3, en cercanías de Añelo

Fueron reportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Redacción

Por Redacción

Nuevo sismo en cercanías de Añelo. Foto: Archivo Florencia Salto.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó tres sismos en dos días en la zona de Vaca Muerta. El más reciente fue este miércoles por la mañana de magnitud 2,9.

Según el informe, el temblor fue a las 5:08 de este 27 de agosto, con epicentro a 87 kilómetros al norte de Neuquén y a 9 kilómetros de profundidad.

Dos sismos el martes en Vaca Muerta

El martes hubo dos eventos telúricos en cercanías de Añelo. Se registró un sismo a las 15:50 de magnitud 2,5. Fue a 13 kilómetros de profundidad.

Horas más tarde, a las 19:26 se reportó un temblor de magnitud 3 y a 7 kilómetros de profundidad.

En los primeros veinte días de agosto, el inpres informó de 16 sismos en Vaca Muerta.


Temas

Neuquén

Sismo

Vaca Muerta

