Mapa de sismos en Vaca Muerta: Neuquén tembló nueve veces en 15 días

En la primera quincena de agosto de 2025, la provincia de Neuquén experimentó un total de 9 sismos relacionados con el proceso de fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, utilizado para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Así lo detalló el Observatorio de Sismicidad Inducida y destacó «la provincia alcanza un total de 72 sismos en todo su territorio durante el 2025″

De acuerdo al informe presentado por el organismo de los 72 solo 12 son de origen natural, mientras que 60 están directamente asociados a la actividad de fracking. «La sismicidad de la primera mitad de agosto estuvo asociada a pozos fracturando en el área La Amarga Chica (YPF-Petronas) y El Trapial (Chevron), en cercanías a Rincón de los Sauces«, señaló.

Según el mapa compartido por el observatorio, muestra 442 sismos identificados por diversas fuentes y se presenta la posición de los pozos de hidrocarburos que han practicado más de 10 etapas de fractura hidráulica.

Dos sismos en la madrugada del miércoles 13 de agosto en Vaca Muerta: uno de magnitud 3,1 cerca de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que hubo dos temblores en cercanías de Añelo, localidad cabecera de Vaca Muerta. Señaló que el sismo de mayor intensidad fue de magnitud 3,1.

Según informó el Inpres, ocurrió un sismo esta madrugada a las 01:42. Tuvo su epicentro a 102 kilómetros al noroeste de Neuquén. Fue a 10 kilómetros de profundidad.