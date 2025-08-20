Tembló Vaca Muerta: agosto suma 16 sismos en 20 días

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) comunicó que se registraron nuevos temblores en Vaca Muerta este martes 19 de agosto. Según el organismo, se registraron aproximadamente 15 sismos en lo que va de agosto, siendo este el número 16.

Según indicó el Instituto el primer temblor ocurrió el martes, minutos antes de las 18, entre las 17:30 y las 17:34. Fue de carácter leve ya que fue de una magnitud de 3 con profundidad a 11 kilómetros.

El epicentro fue a 94 kilómetros al noroeste de Neuquén, 97 kilómetros al suroeste de 25 de Mayo y 132 kilómetros al noroeste de Roca.

Mapa de sismos en Vaca Muerta: Neuquén tembló nueve veces en 15 días

En la primera quincena de agosto de 2025, la provincia de Neuquén experimentó un total de 9 sismos relacionados con el proceso de fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, utilizado para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Así lo detalló el Observatorio de Sismicidad Inducida y destacó «la provincia alcanza un total de 72 sismos en todo su territorio durante el 2025″

De acuerdo al informe presentado por el organismo de los 72 solo 12 son de origen natural, mientras que 60 están directamente asociados a la actividad de fracking. «La sismicidad de la primera mitad de agosto estuvo asociada a pozos fracturando en el área La Amarga Chica (YPF-Petronas) y El Trapial (Chevron), en cercanías a Rincón de los Sauces«, señaló.

Según el mapa compartido por el observatorio, muestra 442 sismos identificados por diversas fuentes y se presenta la posición de los pozos de hidrocarburos que han practicado más de 10 etapas de fractura hidráulica.