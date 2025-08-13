Dos sismos esta madrugada en Vaca Muerta: uno de magnitud 3,1 cerca de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que hubo dos temblores en cercanías de Añelo, localidad cabecera de Vaca Muerta. Señaló que el sismo de mayor intensidad fue de magnitud 3,1.

Según informó el Inpres, ocurrió un sismo esta madrugada a las 01:42. Tuvo su epicentro a 102 kilómetros al noroeste de Neuquén. Fue a 10 kilómetros de profundidad.

Hubo un sismo en Rincón de los Sauces la semana pasada

Hubo un segundo evento telúrico a las 2 de la madrugada. Fue de magnitud 2.8 y a 10 kilómetros de profundidad. En cercanías de Añelo.

El jueves pasado hubo un sismo a pocos kilómetros de Rincón de los Sauces. Su intensidad fue de 2.5.