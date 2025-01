Tristeza en Cipolletti por la muerte de un electricista en la isla Jordán: «no hay lágrimas que laven mi dolor»

La comunidad del Alto valle se encuentra consternada por el fallecimiento de Nicolás Baraldo, un reconocido electricista que perdió la vida tras electrocutarse durante la jornada de ayer en la Isla Jordán.

Uno de los mensajes más sentido fue el de su padre, Aquiles Federico Baraldo, quien hace poco había sufrido la pérdida de su madre, y hora le tocó despedir a su hijo. «Hace treinta días falleció mi mamá, tenía 90 años y fue natural despedirla, le dije en su lecho te amo mamá, me escucho y apretó mi mano y se fue», aseguró contristes a través de sus redes el hombre y continuó: «hoy en un accidente murió mi hijo mayor, no es natural, no hay lágrimas que laven mi dolor, muchos te amo no te dije, ahora no sirven de nada»

Nicolás, de 48 años, murió este miércoles en Cipolletti tras recibir una descarga eléctrica. Era electricista y se encontraba realizando arreglos en una vivienda en la zona de la Isla Jordán.

«Que en paz descanses amigo guasón, nuestras condolencias al a familia buena ruta amigo», publicó otra cuenta en su honor.

Desde el comité de la Unión Cívica Radical (UCR), con seccional en Cipolletti, también dedicaron unas palabras de acompañamiento al padre de la víctima fatal. «El comité seccional acompaña a nuestro hermano de la vida Federico Baraldo ante la triste perdida de su hijo mayor Nicolás . No hay palabras para agregar solo que sepas que estamos a tu lado», detallaron.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada cerca del puente de la Isla Jordán en Cipolletti. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía sobre un hombre que se había electrocutado.

«Cerca de las 16, el personal de la comisaría IV de Cipolletti se presentó en el lugar y constata la presencia de una persona ya sin vida», indicó el jefe de la Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Yañez.

Según detalló, el hombre recibió «una descarga eléctrica» mientras realizaba unos arreglos en las conexiones eléctricas de una vivienda. Y aclaró que «no se ordenó la autopsia del cuerpo» ya que todo indica que fue un accidente.