Racha histórica: el Banco Central acumula 80 jornadas consecutivas comprando dólares

El Banco Central de la República Argentina mantiene una racha histórica en el mercado cambiario: compró divisas durante 80 jornadas consecutivas y ya alcanzó cerca del 73% de su objetivo anual de acumulación de reservas.

Este martes, la autoridad monetaria sumó US$69 millones y elevó el total adquirido en lo que va de 2026 a US$7.291 millones. La meta oficial es alcanzar los US$10.000 millones, una variable clave dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional.

El desempeño del Central se destaca porque solo dejó de comprar dólares en una jornada en lo que va del año, el 2 de enero, consolidando uno de los mejores arranques desde 2003, según estimaciones privadas.

Un abril con fuerte aceleración

Las compras se intensificaron en abril, mes en el que el ritmo diario prácticamente se duplicó respecto al primer trimestre. Mientras entre enero y marzo el promedio rondaba los US$76 millones diarios, en abril ascendió a unos US$138 millones.

Este comportamiento responde, en parte, a una mayor disponibilidad de divisas en el mercado y a una estrategia oficial más agresiva para fortalecer las reservas.

Clave para el acuerdo con el FMI

La acumulación de reservas es uno de los principales indicadores que monitorea el FMI en la revisión del programa económico. De hecho, el Gobierno aún negocia con el organismo tras haber incumplido la meta de fines de 2025.

Una eventual aprobación de la segunda revisión podría destrabar un desembolso cercano a los US$1.000 millones, lo que refuerza la importancia de sostener este ritmo de compras.

Qué se espera para los próximos meses

Analistas del mercado proyectan que el Banco Central mantendrá, como mínimo, el nivel de intervención observado en abril. Entre los factores que podrían impulsar las compras se destacan:

La liquidación de la cosecha gruesa, especialmente soja.

El ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa y provincial.

Además, una desaceleración inflacionaria le daría mayor margen al Central para priorizar la acumulación de reservas, incluso si eso implica cierta presión sobre el tipo de cambio.

La contracara de esta política es la emisión de pesos para adquirir dólares. En lo que va del año, el BCRA ya volcó más de $9 billones al mercado, lo que obliga a reforzar los mecanismos de absorción para evitar impactos inflacionarios.

En este contexto, el Tesoro cumple un rol clave al colocar deuda en moneda local para retirar liquidez del sistema.

El nivel de reservas

Las reservas internacionales superaron los US$45.600 millones tras un fuerte ingreso de fondos bancarios a comienzos de mes. Sin embargo, aún se mantienen por debajo de los niveles proyectados por el Gobierno para este período.

De cara al cierre de 2026, las estimaciones oficiales prevén un saldo de compras de entre US$10.000 y US$17.000 millones, dependiendo del flujo de divisas y de la demanda de pesos.

Con la cosecha en marcha y nuevas fuentes de financiamiento en camino, el Gobierno apuesta a sostener el ritmo de acumulación para consolidar la estabilidad cambiaria y fortalecer su programa económico.