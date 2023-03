Turistas y barilochenses disfrutaron de la Fiesta Nacional del Curanto

«No, todavía no destapamos. En diez minutos», le indica un joven a una mujer en la Feria Municipal de Colonia Suiza. Afuera de ese recinto, la gente comienza a concentrarse y prepara las cámaras de los teléfonos celulares. En eso, Rubén Nielsen Goye, conocido como «El Gringo», toca la campana varias veces y la gente comienza a aplaudir. Es la señal para dos jóvenes comiencen a sacar la tierra, luego las bolsas de arpillera y finalmente las hojas, para extraer las carnes y verduras.

La llovizna no impidió que, este domingo, miles de personas concurrieran a Colonia Suiza para participar de la Fiesta Nacional del Curanto. Familias, parejas y mochileros recorrían los puestos y se tomaban fotos, con música de fondo.

1/ 3 El curanto concentra la atención de turistas y locales en Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez 2/ 3 Las letras, otra de las atracciones. Foto: Marcelo Martínez 3/ 3 Este domingo se celebró la Fiesta Nacional del Curanto en Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez

Para esta ocasión, Nielsen preparó 150 porciones de curanto. Como cada año, recuerda que su padrino, Neutral Goye, fue quien planteó la posibilidad de cambiar el curanto con mariscos, proveniente de Chile. «Le gustó esa cultura culinaria y decidió probarla con carnes rojas. Fue el primero en hacerlo allá por la década del 50. Fue un éxito y lo sostenemos al día de hoy», indica.

1/ 3 Rubén "Gringo" Nielsen prepara el curanto en la feria municipal desde hace 20 años. Foto: Marcelo Martínez 2/ 3 Al mediodía, faltaban mesas en la feria municipal. Foto: Marcelo Martínez 3/ 3 Los turistas y barilochenses recorrían los puestos de la feria. Foto: Marcelo Martínez

Nielsen encabeza el curanto de la feria municipal desde hace 20 años. Y asegura que el ritual no lo cansa para nada. «Esto es una pasión. Es increíble ver a la gente que observa todo y no puede creer que se cocine de esta manera. No dejan de sacar fotos o de filmar cuando destapamos el curanto», dijo este hombre de 71 años.

Valor 5100 pesos cuesta la bandeja de curanto para dos personas que contiene cordero, carne vacuna, pollo, cerdo y verduras.

Cuando se le consulta quiénes son los que más se animan a probar el curanto, no duda: «Los argentinos somos mas consumistas; los gringos, no«, explicó este hombre que, cada miércoles y domingo, concurre a su puesto de la feria a las 9 a fin de preparar todo para la exhibición.

Néstor Agustín, un peruano que vive en La Plata, conoció Bariloche por primera vez, junto a su pareja. Supo de la existencia del curanto por unas huéspedes del hotel y decidió probarlo. «Me resultó muy llamativo cuando me contaron cómo se hacía. Así que un plato tendremos que pedir para saber de qué se trata. Imagino que debe ser como un locro», manifestó mientras se tomaba una foto en las letras de «Colonia Suiza».

1/ 3 El curanto, la atracción cuilinaria de Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez 2/ 3 El curanto, la atracción cuilinaria de Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez 3/ 3 El curanto, la atracción cuilinaria de Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez

Alejandra Davi, de Mar del Plata, recorría la feria junto a su esposo. «Estamos parando en La Angostura y de casualidad, vinimos a Bariloche este domingo. Y de casualidad vinimos a Colonia Suiza sin saber que era la Fiesta del Curanto», admitió la mujer.

Miriam Perez y Juan José Aragón, de Luján, se debatían qué comer en una de las mesas de la feria. «Es nuestro último día acá y estamos viendo si nos animamos a comer curanto«, afirmó la mujer.

Macarena Pereyra atendía uno de los tantos puestos de venta de sanwiches. Reconoció que la Fiesta del Curanto suele contar con más presencia de barilochenses que de turistas. «En el último tiempo, viene mucha gente. Nos sorprende, pero lo cierto es que Colonia Suiza ha crecido mucho. Nosotros lo notamos porque no hay lugar para estacionar ni pasar. Hay colas larguísimas en la parada de los colectivos», aseveró.

1/ 3 La llovizna no impidió que la gente paseara por Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez 2/ 3 La llovizna no impidió que la gente paseara por Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez 3/ 3 La llovizna no impidió que la gente paseara por Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martínez