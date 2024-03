Último primer día de clases en Neuquén: así son los controles durante esta noche

Este lunes 4 de marzo se realiza en algunos puntos de Neuquén el ritual llamado Último Primer Día de Clases (UPD). Al igual, que ocurrió en 2023, la Isla 132 es uno de los sitios elegidos. Se despliega un operativo especial esta noche. Una de las particularidades de este año es que hoy, en el inicio del ciclo lectivo, comenzará el paro de 48 horas del gremio docente ATEN.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de la provincia del Neuquén, Luciana Ortiz Luna, comunicó que se desarrollará durante toda la noche un operativo de control y prevención con motivo del UPD. Señaló que la zona costera es una de los sitios donde hay despliegue de efectivos policiales, personal de Transito y del SIEN.

El UPD es un ritual entre los adolescentes que comienzan el último año de secundaria. La tradición de focaliza, principalmente, en el consumo excesivo de alcohol la noche anterior al comienzo del ciclo lectivo. Esta es una de las preocupaciones que genera entre los padres, esta tradición.

Luciana Ortiz Luna, durante una transmisión en Instagram indicó que el objetivo del operativo mientras se desarrolla el ritual de los estudiantes es «contribuir a que nuestros jóvenes no tengan ninguna situación que lamentar».

Y agregó: «Lo hacemos para no tener situaciones de emergencia con algo vial, no vamos a cortar la fiesta, pero si tomen, no manejen«, solicitó a los estudiantes.

Marcó que se harán controles de alcoholemia a los conductores y que el personal abocado al operativo recorrerá, durante la madrugada, distintos puntos de la ciudad donde los adolescentes estén reunidos.

Cómo fue el UPD de Neuquén en 2023

El año pasado, el lugar predilecto para la celebración fue en la Isla 132, donde se registraron disturbios y debió intervenir la policía. Además, en el operativo se contabilizaron más de 1500 estudiantes en el lugar.

También intervino personal de salud por una joven intoxicada.

Algunos festejos del UPD se realizaron en salones, con supervisión de adultos.