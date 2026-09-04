Operaron de urgencia a Alejandro Stoessel, el padre de Tini Stoessel, y le colocaron un stent

En las primeras horas de este viernes 4 de septiembre 2026, trascendió la noticia de la internación e intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometido Alejandro Stoessel, padre y exmánager de Tini Stoessel.

El papá de Tini Stoessel debió ser atendido de forma imprevista, en las instalaciones del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, tras detectarse un cuadro de obstrucción arterial, procedimiento médico que concluyó con la colocación de un stent coronario.

La información, confirmada durante la emisión de LAM (América TV) por el panelista Pepe Ochoa, generó una inmediata conmoción, coincidiendo con el momento de mayor rispidez y distanciamiento familiar a raíz de la auditoría financiera que encabeza la cantante sobre sus activos y sociedades comerciales.

La intervención coronaria y el cuadro clínico del padre de Tini Stoessel: qué le pasó

La determinación de avanzar hacia una angioplastia con colocación de stent se precipitó, tras varios días de estricto seguimiento médico y un deterioro general en el bienestar del productor.

El antecedente inmediato de esta descompensación se remonta al pasado 18 de agosto, oportunidad en la que Alejandro Stoessel ingresó a la guardia médica con un agudo dolor torácico al regresar de un viaje por la costa atlántica bonaerense.

Aunque en aquella ocasión quedó alojado en observación bajo pautas preventivas, los estudios de control posteriores revelaron una evolución desfavorable que obligó al equipo de hemodinamia a intervenir para restablecer el flujo sanguíneo adecuado.

El abogado de la familia, Agustín Rodríguez, se pronunció públicamente sobre el momento que atraviesa su representado, confirmando la vulnerabilidad del empresario frente a la alta exposición del caso:

«No está bien de salud, ni anímicamente».

El letrado remarcó además la necesidad de que los procesos de revisión contable en marcha alcancen una pronta resolución, para preservar la integridad física y emocional de las partes involucradas.

El conflicto patrimonial de Tini Stoessel y el reclamo societario sobre la firma QTV

La urgencia médica ocurre en medio del quiebre definitivo del vínculo profesional, que unió a la artista con su progenitor a lo largo de 15 años.

El distanciamiento se tornó irreversible, luego de que una auditoría externa arrojara que los derechos marcarios, regalías de plataformas y dividendos acumulados por una cifra cercana a los 70 millones de dólares estaban radicados en estructuras comerciales administradas de forma exclusiva por su padre y su hermano Francisco, sin asignación directa a nombre de la propia vocalista.

El nivel de fiscalización cotidiana sobre los fondos, que incluía notificaciones móviles automáticas ante cualquier consumo personal de la intérprete, derivó en un corte total de comunicación telefónica y virtual.

Actualmente, las negociaciones extrajudiciales impulsadas por el equipo de letrados de Tini Stoessel exigen la cesión integral de las cuotas sociales de la sociedad QTV —vehículo comercial que gestiona su carrera musical—, la revocación inmediata de las facultades bancarias a sus progenitores y el traspaso del manejo de los contratos a una administración corporativa independiente.

Si bien la defensa de las partes ratificó que no se radicaron demandas en los tribunales ordinarios, el futuro de los compromisos internacionales de la gira Futttura por México, Latinoamérica y España continúa bajo la órbita de las firmas preexistentes, a la espera de la evolución médica y el restablecimiento del diálogo en el seno familiar.