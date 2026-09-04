Sigue la búsqueda de Mariano Martinez en Córdoba: la pista que orienta los trabajos de rastreo

Continúa la búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de 21 años de la Universidad de La Plata, que fue visto por última vez en Córdoba Capital. Cámaras de seguridad lo mostraron repartiendo currículums en comercios de la ciudad. Su madre informó que la búsqueda está orientada pero que aún no pudieron establecer su paradero.

El joven- oriundo de Berazategui- está desaparecido desde el 31 de agosto, día en que se ausentó de la universidad. Le había advertido a sus compañeros que se sentía mal y se retiró.

La reconstrucción del día que desapareció Mariano Martínez

Más tarde, cámaras de seguridad lo captaron caminando por la Avenida Almirante Brown y luego marchó hacia la parada de la línea de colectivo 275. Se supo después que se dirigió a la estación del Tren Roca con destino a Consitución. Se desconoce cómo llegó a Córdoba.

El motivo por el cual desapareció todavía es una incógnita. Su madre deslizó que «hace un tiempo había participado de un congreso en esa provincia (por Córdoba) y allí había conocido a profesores».

Y agregó: “Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar y por eso se fue sin avisar. Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a acompañar”.

La familia se encuentra en diálogo permanente con funcionarios de la provincia para estar al tanto de los trabajos rastreo. La madre expresó que las imagenes de Martínez repartiendo CV la tranquilizaron enormemente, pero esperan más información del estudiante.

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