Murió ahogado un joven de 14 años en el río Limay en pleno Año Nuevo: se tiró al agua y no logró salir

Un trágico suceso sacudió la tarde en Plottier en plena celebración de Año Nuevo. Un joven se tiró al río Limay y murió ahogado tras no lograr salir del agua.

De acuerdo a lo que relataron desde bomberos voluntarios a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió en las primeras horas de esta tarde a la altura de La Herradura.

Si bien aún hay poca información al respecto, indicaron que en plena ola de calor un joven se tiró al río acompañado por otro muchacho. Si bien el último logró salir del agua, el primero no pudo y murió ahogado. La víctima tenía 14 años.

En el lugar interviene Prefectura Naval junto a Bomberos de Neuquén.

Noticia en desarrollo.