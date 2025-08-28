ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Quién era el hombre calcinado hallado en una camioneta en San Martín de los Andes

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén difundió los primeros resultados de la autopsia. Pese a que no se pudo confirmar la identidad, los testimonios apuntan a un hombre de 55 años.

Redacción

Por Redacción

Encontraron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta estacionada en San Martín de los Andes. Foto: gentileza, Policía de Neuquén.

Encontraron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta estacionada en San Martín de los Andes. Foto: gentileza, Policía de Neuquén.

Este miércoles por la tarde los Bomberos de San Martín de los Andes encontraron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta Fiat Fiorino, camino a Quila Quina. Este jueves por la mañana se realizó la autopsia y el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF)informó los primeros resultados: pese a que no lograron confirmar la identidad, los indicios y testimonios apuntan a un hombre de 55 años.

«Respecto a la identidad, la autopista no pudo determinarla aún, por lo que el fiscal jefe requirió estudios de ADN para poder confirmarla», indicó el MPF.

Y agregó: «Sobre la base de testimonios de familiares recogidos por el momento, en el contexto de la investigación que lleva adelante el MPF y la Policía provincial, se supone que podría tratarse de Julio Raúl Robert, de 55 años».


Temas

Neuquén

Quila Quina

San Martín de los Andes

Este miércoles por la tarde los Bomberos de San Martín de los Andes encontraron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta Fiat Fiorino, camino a Quila Quina. Este jueves por la mañana se realizó la autopsia y el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF)informó los primeros resultados: pese a que no lograron confirmar la identidad, los indicios y testimonios apuntan a un hombre de 55 años.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios