Quién era el hombre calcinado hallado en una camioneta en San Martín de los Andes

Encontraron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta estacionada en San Martín de los Andes. Foto: gentileza, Policía de Neuquén.

Este miércoles por la tarde los Bomberos de San Martín de los Andes encontraron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta Fiat Fiorino, camino a Quila Quina. Este jueves por la mañana se realizó la autopsia y el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF)informó los primeros resultados: pese a que no lograron confirmar la identidad, los indicios y testimonios apuntan a un hombre de 55 años.

«Respecto a la identidad, la autopista no pudo determinarla aún, por lo que el fiscal jefe requirió estudios de ADN para poder confirmarla», indicó el MPF.

Y agregó: «Sobre la base de testimonios de familiares recogidos por el momento, en el contexto de la investigación que lleva adelante el MPF y la Policía provincial, se supone que podría tratarse de Julio Raúl Robert, de 55 años».