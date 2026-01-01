Imputaron a una joven por matar a su hermano en la madrugada de Año Nuevo en San Martín de los Andes

Policías de la comisaría 43 de San Martín de los Andes fueron hasta el domicilio donde ocurrió la tragedia familiar. (foto de archivo)

Una familia de San Martín de los Andes vivió una tragedia en el primer día del 2026.



Una pelea entre una madre y su hijo desencadenó que interviniera la hermana del joven. La chica advirtió que su hermano quería agredir presuntamente a su mamá y le asestó una puñalada, que provocó una hemorragia letal.

Ronan Alejandro Montesinos murió ante la mirada atónita de sus familiares directos. La víctima tenía 25 años.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 3, en un domicilio ubicado en la calle Las Hortensias del barrio Chacra 32 de San Martín de los Andes, informaron fuentes judiciales.

La joven fue arrestada tras el hecho y compareció esta noche de jueves ante el juez Juan Pablo Balderrama para la audiencia de control de detención y de formulación de cargos.

El fiscal jefe Gastón Ávila relató que la imputada apuñaló con un arma blanca, puntualmente con una cuchilla de cocina, a su hermano causándole heridas que le provocaron su muerte.

Las fuentes comentaron que el problema se originó presuntamente porque la madre le recriminó a su hijo que estaba en la madrugada en la calle con dos chicas y le ordenó que se fuera a la casa.

Según las fuentes, el joven enfureció por la reprimenda de la madre delante de las mujeres, que se marcharon. Luego, cuando regresó a la vivienda golpeó a la madre y se fue del domicilio supuestamente para tratar de reunirse con las mujeres. No lo logró.

Retornó a la vivienda familiar y todo indica que la discusión continuó con la madre. Las fuentes revelaron que la hermana intervino presuntamente en defensa de la madre, porque Ronan la iba a golpear. Y en segundos, la joven le clavó un cuchillo en la zona abdominal a su hermano.

Homicidio simple, según la fiscalía



El fiscal calificó de manera provisoria el hecho atribuido a la mujer como un homicidio simple.

El juez habilitó la investigación del caso por el plazo legal. Ávila no pidió prisión preventiva ni domiciliaria para la joven imputada. Solicitó al magistrado que le imponga como medida cautelar la prohibición de salir del país y presentaciones semanales en la comisaría local, indicaron las fuentes. El magistrado dispuso esa medida para la sospechosa.

Revelaron que en la audiencia se planteó que existe la posibilidad de que el caso se proyecte como un exceso en la legítima defensa, aunque eso dependerá de las evidencias que la fiscalía recolecte durante la investigación.



Tras la audiencia, la joven recuperó la libertad, pero quedó vinculada a la causa penal en trámite. El hecho generó estupor entre los vecinos del barrio Chacra 32, que se enteraron del homicidio en medio de la celebración por la llegada del Año Nuevo.