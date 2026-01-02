Murió la joven que cayó por un barranco en San Martín de los Andes

El primer día del 2026 registró accidentes fatales. Uno de ellos ocurrió en San Martín de los Andes, camino a Quila Quina, cuando un auto que circulaba por una ruta de ripio despistó, terminó cayendo por un barranco desde unos 70 metros de altura. Una mujer murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió.

Desbarrancó camino a Quila Quina en San Martín de los Andes

Las consecuencias del impacto generaron graves lesiones en una de las mujeres que viajaba en el vehículo, quien salió despedida. En horas de la tarde de ayer, fuentes sanitarias del hospital Ramón Carrillo, confirmaron su deceso a Diario RÍO NEGRO. La víctima permenecía internada en terapia intensiva tras ser derivada de urgencia del lugar de los hechos.

El grave siniestro se había registrado minutos antes de las 18 en la Ruta 108, en el kilómetro del puente del Arroyo Pil Pil. Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y compartida por FM del Lago SMAndes 102.5Mhz, el hecho involucró solo al auto que era ocupado por dos mujeres, que serían amigas oriundas de Buenos Aires.

El vehículo era un Subaru Outback y circulaba por el camino de ripio. Por motivos que aún son materia de investigación, la conductora perdió el control y derrapó. Si bien intentó maniobrar para estabilizar el auto, el mismo terminó cayendo desde unos 70 metros de altura por un barranco.

Las autoridades arribaron al sitio y montaron un gran operativo de rescate y asistencia. Una de las ocupantes se encontraba atrapada en el interior del auto ya que llevaba cinturón de seguridad, mientras que la segunda, había sido expulsada del automóvil durante el vuelco.

Luego de ser rescatada, la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de San Martín de los Andes donde quedó internada en estado grave. Con el correr de las horas, murió.

Más temprano, desde el Parque Nacional Lanín, habían informado que en el lugar trabajó una cuadrilla integrada por cinco rescatistas y Guardaparques Nacionales de la zona Sur para verificar que “no se produjera derrame de combustible que pudiera contaminar el arroyo cercano”.

En tanto, en la extracción y atención de las personas intervinieron Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, la Policía de la Provincia de Neuquén y el SIEN, quienes realizaron el traslado al hospital