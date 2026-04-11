Un camión cargado de pollos volcó en el oeste de Neuquén: qué pasó con la mercadería

El tránsito se vio alterado este sábado por la mañana sobre la calle Pérez Novella de Neuquén luego de que volcará un camión cargado de pollos congelados. El accidente ocurrió a la altura del Parque Los Dinosaurios, a pocos metros de la rotonda que une con la calle Huilen.

El vehículo quedó atravesado sobre la calzada y provocó demoras en el tránsito. Más tarde, un grupo de vecinos arribó al lugar para llevarse parte de la mercadería esparcida. Sin embargo, desde la Policía confirmaron que el dueño de la empresa permitió a los transeuntes llevarse los productos alimenticios antes de que perdiera la cadena de frío.

Vuelco en la calle Pérez Novella de Neuquén

El comisario Ariel Elizondo informó a Diario RÍO NEGRO que el vuelco se registró minutos antes de las 9:30. Detalló además que el conductor, de 26 años, no presentó lesiones y que el test de alcoholemia arrojó resultados negativos.

El vehículo volcó frente al Parque de los Dinosaurios. Foto: gentileza.

El comisario informó que el tránsito ya se encuentra normalizado y que se aguarda por la llegada de la grúa para remover el vehículo pesado. Explicó que los motivos que llevaron al vuelco son «materia de investigación» y que no hubo terceros involucrados.

A su vez, Elizondo aclaró que «no se generaron disturbios» por el retiro de los productos alimenticios debido a que el dueño de la empresa permitió a los vecinos llevarse la mercadería antes que «perdiera la cadena de frío». El camión pertenece a la firma TruckSur de Buenos Aires.