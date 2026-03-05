Un camión quedó incrustado en una casa de Añelo: violento choque a metros de la Ruta 7 de Neuquén
Un incidente de tránsito generó daños en una vivienda de Añelo este jueves por la mañana. Un camión Renault que estaba detenido en la banquina de la Ruta 7 se desplazó y chocó contra una vivienda.
Un grave siniestro vial ocurrió este jueves por la mañana en Añelo, cuando un camión que estaba estacionado sobre la banquina de la Ruta Provincial 7 se desplazó y chocó contra una vivienda. El hecho provocó daños materiales serios en el inmueble, pero afortunadamente no hubo heridos.
Según informó la Dirección de Defensa Civil de Añelo, el incidente se registró a las 10.20 en la calle 1 casi esquina 11.
Investigan por qué el camión se desplazó y chocó contra una vivienda
El informe precisó que el protagonista fue “un camión marca Renault, el cuál se encontraba estacionado sobre la banquina lateral Sur de la Ruta Provincial 7”.
El vehículo se movió por motivos que aún no fueron determinados y terminó impactando contra una vivienda de la zona.
El reporte explicó que: “Por causas que se desconocen (el camión) se desplaza hacia calle número 1 colisionando con la estructura de la vivienda de un vecino”.
En el lugar trabaja personal de la Comisaría Décima, Bomberos Voluntarios, Tránsito Municipal y Defensa Civil. El tránsito vehicular se encuentra interrumpido de manera momentánea. El vehículo de carga pesada quedó incrustado en el frente de la vivienda y el operativo se concentra en retirarlo del sector.
