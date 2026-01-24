Un camión se partió en la Ruta 151 tras reventar los neumáticos cuando circulaba hacia Centenario

La Ruta Nacional 151 fue escenario de un siniestro vial que montó un gran operativo y complicó el tránsito durante varias horas. Un camión que trasladaba fruta a Centenario, se partió luego de que le estallaran los neumáticos.

Accidente en la Ruta 151: que pasó con el camión y el conductor

El siniestro ocurrió minutos después de las 19, el viernes 23, sobre el kilómetro 4,5 de la Ruta Nacional. Según la información brindada por el sitio Centenario Digital, el camión trasladaba bins de peras desde Cipolletti cuando ocurrió todo.

El conductor, un hombre de 46 años, declaró a la Policía que mientras transitaba por la Ruta, le explotaron las dos cubiertas del lado derecho del eje trasero del camión y esto le hizo perder el balance. Esta situación, sumado al peso de la carga hizo que el camión se partiera y perdiera toda la carga sobre un margen del camino.

Pese al tránsito en la Ruta, la situación no provocó que otros vehículos quedaran involucrados en el hecho, aunque se registraron demoras y complicaciones para circular con normalidad.

En el siniestro intervino la Policía de Tránsito de Cinco Saltos y el Destacamento 128 de Ferri para ordenar el paso hasta que pudieran correr el camión y la fruta que quedó en el lugar.