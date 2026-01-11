Tragedia en Ruta 151 | Dos muertos tras un brutal choque frontal en Cinco Saltos: eran un hombre y una mujer

El inicio del domingo se vivió de forma trágica en el Alto Valle. Un accidente fatal en uno de los ingresos a Cinco Saltos dejó como saldo dos víctimas fatales.

Según detallaron confirmaron desde la Policía a este medio, el accidente ocurrió cerca de las 5.30 en la zona de la facultad de Ciencias Agrarias. Los protagonistas fueron una Toyota Hillux y un Chevrolet Corsa.

Las dos víctimas fatales circulaban en el Chevrolet Corsa color rojo y murieron en el acto. Mientras que el conductor de la Hilux resultó con algunas heridas leves.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre las identidades de los fallecidos, pero si se pudo conocer que eran un hombre y una mujer. La justicia se encuentra investigando la dinámica del accidente para establecer qué factores provocaron esta nueva tragedia sobre la Ruta 151.

Según las primeras informaciones, el Corsa habría invado el carril contrario, ocasionando el choque frontal.