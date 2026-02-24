Un camión volcó de madrugada en la Ruta 237 de Neuquén: rescataron a dos personas
El siniestro vial ocurrió este martes a la altura del kilómetro 1572. Intervinieron Bomberos Voluntarios Villa La Angostura, Policía Traful, Hospital Traful y el Sistema de Emergencias del Neuquén. Dos personas fueron asistidas y trasladadas tras el vuelco del vehículo.
Un camión volcó este martes en la Ruta 237, en el kilómetro 1572, y dejó dos personas heridas. El hecho sucedió pasadas las 4 y activó un operativo de Bomberos Voluntarios Villa La Angostura junto a otros organismos de emergencia en la zona cordillerana.
Vuelco de camión en Ruta 237: cómo fue el operativo de emergencia en la madrugada
Desde el cuartel detallaron que al arribar el móvil se verificó la presencia de “un vehículo de gran porte volcado sobre la calzada”.
En el lugar se identificaron dos víctimas, una con lesiones en miembros inferiores y otra sin lesiones aparentes en la evaluación inicial.
El parte oficial indicó que ambas víctimas fueron asistidas y entregadas al personal del sistema de salud para su correspondiente traslado y atención médica.
En el operativo trabajaron Policía Traful, Hospital Traful, el Sistema de Emergencias del Neuquén y Bomberos de la Policía de Traful.
El tránsito en la Ruta 237 se vio afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control en el sector del kilómetro 1572. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.
