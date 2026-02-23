Quién era la mujer que murió en un choque frontal sobre la Ruta 60 en Neuquén, cerca de un paso a Chile

Una nueva trágica tarde se registró en una ruta de la provincia de Neuquén este lunes 23. Una mujer murió en un choque frontal cerca del cruce a Chile por el paso fronterizo Mamuil Malal.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el segundo jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de Junín de los Andes, Domingo Zuñiga, el hecho ocurrió después del mediodía sobre la Ruta 60 a la altura de la estancia Mamuil Malal, a unos 150 metros del arroyo.

Allí, unas cinco personas viajaban a bordo de una camioneta Land Rover Discovery desde la ciudad chilena Pucón con destino a Bariloche cuando el conductor intentó acortar en una curva. De frente, venía un camión tipo grúa.

El vehículo de menor rodado no alcanzó a frenar y producto de la maniobra se produjo un impacto frontal.

Murió una mujer en un choque cerca de un paso fronterizo en Neuquén

Debido a la fuerza del incidente, la mujer que iba sentada en el asiento de copiloto quedó atrapada por los fierros de la camioneta y murió en el instante.

Según pudo confirmar este medio a través de fuentes judiciales, la víctima fatal fue identificada como Lira Silvia Passini, una mujer de 75 años de nacionalidad argentina, pero que estaba radicada en Chile.

Choque fatal sobre Ruta 60: hubo cuatro heridos, cuál es su estado de salud

Por la gravedad del siniestro, en el lugar intervino Gendarmería, Policía de Neuquén, bomberos voluntarios y unas tres ambulancias.

El operativo duró casi una hora, ya que cerca de las 15 recién fiscalía habilitó retirar el cuerpo de la mujer fallecida del vehículo.

Mientras tanto, Zuñiga detalló que además se reportaron cuatro personas lesionadas, de las cuales dos de ellos (un padre y su hijo) fueron catalogados como «código amarillo» por golpes y lastimaduras de menor grado.

Por otro lado, el chofer fue hospitalizado en código rojo por presentar una fractura expuesta y golpes en el pecho y el abdomen; mientras que una mujer que iba en el asiento trasero registró lesiones en el tórax, cadera y la pierna derecha.