Se quedó dormido y volcó su camión sobre la Ruta 251 en Río Negro: lo rescataron con fracturas

Un camión cargado de huevos con dos ocupantes volcó este miércoles sobre la Ruta Nacional 251 en Río Negro. El hombre que manejaba el rodado se habría quedado dormido. Bomberos trabajaron por más de dos horas para rescatar al conductor, que había quedado atrapado en el habitáculo. Tras el rescate, fue trasladado al hospital loca, con una fractura en el húmero del brazo izquierdo.

Según relató el diario el Informativo Hoy, el vuelco sucedió alrededor de las 2 de la mañana de este miércoles «cuando un camión Iveco 490, tipo tractor con cabina dormitorio y semirremolque marca Bonano», volcó en la en la Ruta Nacional 251, a la altura del kilómetro 106.

El camión transportaba maples de huevos desde la localidad de Rolón, La Pampa, hacia Comodoro Rivadavia, en Chubut. Tras el accidente, quedó volcado sobre la banquina sureste, a varios metros de la cinta asfáltica.

Según relató el acompañante, el conductor del rodado se abría quedado dormido.

Hasta el lugar arribó movilizó a personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, bomberos de General Conesa y profesionales de salud del nosocomio local.

Vuelco sobre la Ruta 251, en Río Negro: bomberos trabajaron por más de dos horas para rescatar al conductor

En el camión iban dos personas, el conductor, de 31 años que, tras el vuelco, quedó atrapado dentro de la cabina. Sin embargo, se encontraba consciente y pudo comunicarse con los rescatistas. Su acompañante, de 36 años, sufrió lesiones leves y fue quien manifestó que el conductor se habría quedado dormido al volante.

Bomberos trabajaron hasta cerca de las 4:30 de la mañana para rescatar al conductor, que finalmente fue liberado y trasladado en ambulancia al hospital. Según el informe médico, presentó una fractura en el húmero del brazo izquierdo.

Al no haber terceros involucrados, la fiscal de turno, Dra. Yanina Pasarrelli, determinó que no se realice expediente judicial, salvo que el acompañante deseara presentar un escrito, lo cual no ocurrió. Se solicitó además al gabinete policial la toma de fotografías para documentar el incidente.

El dueño del camión se presentó posteriormente en el lugar, retiró la documentación del vehículo y gestionó su traslado.