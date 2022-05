Un colectivero de Neuquén llevó a un pasajero al hospital y su gesto se viralizó

Un gesto solidario de un colectivero de Neuquén se viralizó en redes después que una vecina compartiera lo sucedido. Contó que el conductor de Autobuses Neuquén cambió el recorrido para llevar a un adulto mayor al hospital.

«A esto se llama solidaridad, no solo son choferes si no que están cuando un pasajero lo necesita, no sé cómo se llama el chófer pero hoy me saco el sombrero para felicitarlo«, expresó Tanita Gesel a través de un posteo en facebook que rápidamente fue compartido por cientos de usuarios.

El hecho ocurrió el viernes. El protagonista fue Fabio Ceballos, un conductor de la línea 14. Durante su recorrido el chófer notó que un pasajero tenía una dolencia y cuando le consultó le dijo que tenía una hernia abdominal. Con el paso de los minutos, el chófer de la unidad 1368 vio que al adulto mayor el dolor le era cada vez más fuerte y sin dudarlo se dirigió hasta el hospital Heller.

En paralelo, pidió la colaboración de otra unidad para que los pasajeros puedan hacer trasbordo y continuar su viaje normal.

La manera de proceder del colectivero fue destacado y celebrado en redes sociales. «Se merece muchos aplausos», expresó una de los usuarias.