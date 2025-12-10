Un documental para abordar la discapacidad en Neuquén: «Cuando hay red, hay Robinson»

"La vuelta de Robinson", el documental que busca inspirar a las personas con discapacidades y concientizar a la sociedad. (Fotos: Matías Subat).

El auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén reunió a un centenar de personas que asistieron a ver “La vuelta de Robinson”, un documental que plasmó la historia de un joven con una lesión medular que logró desarrollar una vida autónoma. El mensaje va más allá y trasciende al protagonista. “Cuando hay red, hay Robinson. Cuando hay soledad, hay oscuridad, hay depresión, hay tristeza”, remarcó la coordinadora de la Clínica Pasteur, Teresita Peláez.



La mujer compartió su emoción al ver que la vida de Robinson llegó a las pantallas. Contó que ingresó como un paciente que, tras completar su proceso de rehabilitación, fue invitado por el ingeniero biomédico Fernando Salvucci a involucrarse en el desarrollo de elementos de apoyo a través de la tecnología 3D.



Esta experiencia no solo le permitió a Robinson encontrar un nuevo propósito, sino que también lo posicionó como una pieza clave en el equipo de la clínica, donde su experiencia personal y conocimiento son fundamentales para crear soluciones personalizadas para otros pacientes. “La discapacidad tratada en red es otra cosa”, enfatizó.

Un centenar de personas asistieron al auditorio del MNBA. (Foto: Matías Subat).

Un estreno especial por el Día Internacional de los Derechos Humanos

El mismo Salvuci fue quien tuvo la idea de crear un documental con sobre el caso. Remarcó la importancia de que se estrenara el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. “La historia que vamos a ver ahora tiene que ver con eso, con una persona, pero con un entramado social y colectivo que propicia y permite ese ejercicio de derechos”, señaló.



Antes de entrar a la sala, en diálogo con Río Negro, expresó que a través de la experiencia de resiliencia de Robinson buscaron transmitir un mensaje a la comunidad: “La persona con discapacidad es una persona que tiene un montón de habilidades”.



Cuestionó aquellos discursos “paternalistas” que infantilizan y limitan. “Cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, sea alta, petisa, ancha, angosta, como sea en su diversidad, puede aportar a la sociedad, siempre y cuando la sociedad reconozca a la persona como un individuo, como un sujeto y le dé las oportunidades para desarrollarse”, recalcó.



Para Salvuci, la historia de Robinson conmueve porque luego de avanzar en su rehabilitación y volver a plantearse una actividad laboral, regresó al centro de rehabilitación, pero ya no como paciente, sino como trabajador. “Gracias a que hay una persona con discapacidad trabajando ahí logran tener sus productos de apoyo para llevar una vida independiente y autónoma”, enfatizó.

El documental mostró la evolución de Robinson Gutiérrez. (Foto: Matías Subat).



El realizador del documental, Matías Estévez, contó que buscaron inspirar también a los trabajadores e instituciones de la salud. “Que piensen: ‘mirá las puertas que me puede llegar a abrir contratar y que trabajen personas con discapacidad atendiendo a personas con discapacidad”, observó.



A través de su viaje de superación y agradecimiento, Robinson dejó una reflexión inspiradora: “Cada desafío me ha enseñado a valorar lo que realmente importa, y hoy miro hacia el futuro con esperanza y determinación”.

“Estoy en una de las mejores etapas de mi vida”, aseguró Robinson Gutiérrez

La noche del estreno, la ansiedad era un nudo en la garganta. Para Robinson, la reconstrucción de su vida fue solo una manera de “salir adelante”, sin ser plenamente consciente de la marca profunda que estaba creando. El impacto de su propia narrativa lo hizo caer en la cuenta: su experiencia es un testimonio que trasciende lo personal.



La pandemia y el impedimento del contacto social le facilitó desarrollar su autonomía. Como hijo único, sus padres intentaban ayudarlo en todo. “Quería levantar la mano para agarrar un vaso ya tenía a mi papá dándome la boca”, relató.



El momento más duro fue cuando se enteró que no volvería a caminar. Pero allí comenzó la aceptación, la resiliencia, un cambio de mentalidad: “Capaz que mi vida necesitaba un cambio. Antes siempre me preocupaba el trabajo”, recordó.



El joven aseguró que está en la “mejor etapa” de su vida: “A pesar de haber quedado con limitaciones físicas, yo creo que mi vida cambió para bien”.

Robinson, ejemplo de resiliencia. (Foto: Matías Subat)

Un enfoque integral en la rehabilitación de las personas con discapacidad en Neuquén

La coordinadora de la Clínica Pasteur, Teresita Peláez, señaló que el centro de rehabilitación de la Clínica Pasteur se caracteriza por su enfoque integral en la atención a pacientes con discapacidad.

Este abordaje no solo abarca la recuperación física, sino que también incluye un acompañamiento emocional y social.



Se ofrecen diversas alternativas terapéuticas, como arteterapia y musicoterapia, además de actividades deportivas para fomentar la interacción y el bienestar de los pacientes.



La innovación en el uso de tecnología es uno de los aspecto destacados. Justamente en el laboratorio de productos de apoyo el biomédico Salvuci y Robinson trabajan mediante técnicas como la impresión 3D para crear soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas.



Como expresó Peláez, “la discapacidad hay que tratarla en red”, con un enfoque colaborativo.