Navidad solidaria en Roca: un Papá Noel bombero repartirá dulces y abrazos en los barrios

A solo unos días de la recorrida, bomberos invita a ser parte de la campaña. Foto: gentileza.

El móvil de bomberos no solo sirve para apagar fuegos, atender siniestros y emergencias; sino que también es vehículo para transportar alegría y tender lazos de solidaridad ante la carencia, en las fiestas de fin de año.

Ante la difícil situación económica este 2025, muchas familias de Roca tendrán poco y nada en sus mesas en las fiestas, pero los Bomberos Voluntarios de Roca se propusieron una vez más, estar al servicio de la población.

«Esta navidad, Papá Noel junto a los bomberos, van a recorrer los barrios de la ciudad», cuenta el suboficial mayor Richard Correa a Diario RÍO NEGRO. A cargo de la campaña que se realiza todos los años, el bombero se propone renovar e innovar en cada edición y ser ese Papa Noel que los chicos esperan.

Papá Noel solidario en vísperas de Navidad. Foto: gentileza.

El joven de 36 años ingresó de adolescente a la institución. Fue en 2003 cuando empezó a formarse en la Escuela de Cadetes. A los 17 años ya había pasado a aspirante y luego hizo el curso para ser bombero hasta que en 2008 llegó la ansiada jura.

Richard prestó servicios en muchas áreas de trabajo hasta llegar a ser el responsable del grupo de Niñez y Adolescencia de Bomberos Voluntarios General Roca. “Nos ocupamos de dar capacitaciones, charlas de prevención, peligros y cuidados, para los chicos de los colegios, jardines, instituciones educativas”, explica sobre su rol en la actualidad.

Este año, la colecta navideña está a cargo de este grupo, de los más más chicos, junto a algunos voluntarios que colaboran. Los vecinos más alejados de la ciudad tendrán un presente que será gestionado por todo el resto de la ciudadanía a partir de sus donaciones.

“El objetivo es recolectar insumos básicos de la canasta navideña para poder acercarle un presente, algo lindo, a las familias alejadas del casco céntrico de Roca”, comenta y agrega: “Con mucho cariño y de corazón”.

Colecta de Navidad: cuándo será la recorrida

Según adelantó, las recorridas serán el domingo 21 de diciembre por la tarde, en la previa a la Navidad. Circularán por toda la zona de la costa, el barrio Alta Barda, J. J. Gómez, 17 Octubre, Buenos Aires Chico, Mar de Plata Chico, barrio Petróleo, entre otros.

Serán entre 15 y 20 los bomberos abocados a esta tarea en los barrios. “No solamente va a estar papá Noel dando los presentes, sino que los chicos del grupo de Niñez también van a estar”, agrega Richard. Utilizarán un móvil de traslado de personal y podrían sumar un segundo vehículo para trasladar las donaciones.

Colecta de Navidad: «Nos esperan con un abrazo»

“Siempre nos esperan con un gran abrazo y eso a nosotros nos llena el corazón”, cuenta el bombero. Su experiencia en las navidades le demostró lo valioso y fundamental de esta acción solidaria.

“Hay muchas familias con mucha necesidad. Algunos llegan hasta a llorar al ver a los bomberos llevando un presente, algo para que tengan en la mesa navideña”, comenta. Además, dijo que hay familias muy humildes que apenas pueden llegar hasta la ciudad a comprar algo. “Están muy alejados”, sentencia.

“Es un orgullo, es un honor hacer esta labor de poder acercarle algo a los chicos, a las familias, un presente para la mesa de la familia”. Richard Correa, bombero a cargo de la Colecta Navideña.

A solo once días de la recorrida, el bombero invita a ser parte de la campaña y reafirma: “Me pone muy muy contento estar en esta posición. Siempre trato de dar lo mejor de mí, con mis compañeros”.

Colecta de Navidad: cómo colaborar

La iniciativa se basa en la convocatoria a donar artículos de la canasta navideña como budín, pan dulce, garrapiñada, turrón. “Lo que la ciudadanía pueda», explica el bombero.

Las donaciones se recepcionan en el cuartel central de Belgrano 1.343 y en el Destacamento 2 de Junio, de calle Santa Cruz 2.368 en horario de 9 a 20, todos los días.

“Tenemos un año bastante difícil, pero los esperamos en ambos lugares, esperamos el aporte”, cierra el referente.