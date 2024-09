Un equipo de fútbol amateur que es leyenda en Neuquén festeja sus 40 años

El 11 de octubre, un centenar de personas festejarán los 40 años del nacimiento de una leyenda del fútbol amateur en la región: Turistólogos Fulbo Clú, tal como lo inscribieron en un pizarrón de la oficina del departamento de Deportes de la Universidad Nacional del Comahue.

La anécdota del nombre original es una de las tantas que figuran en «Turistólogos. Rey de Copas neuquino», de Richard Trincheri, quien se sumó al equipo en 1985 y nunca lo abandonó. Hoy es uno de los promotores del encuentro aniversario, al que asistirán integrantes de todas las épocas llegados de distintas partes del país.

«Los 40 años se cumplieron en agosto, ya hay 90 asistentes confirmados, algunos con sus parejas, creo que en total vamos a ser 100 personas», dijo Trincheri a diario RÍO NEGRO.

«Será una cena en un local, vamos a recordar viejas épocas, a hablar de la actualidad. Estamos en contacto, ya en 2019 hicimos una reunión, también con la presentación del libro el año pasado», agregó.

Trincheri, que fue fiscal y ahora es juez del Tribunal de Impugnación de Neuquén, realizó una minuciosa reconstrucción de los 40 años de Turistólogos. Recopiló decenas de testimonios y recurrió a la poca documentación existente para reflejar una rica historia que nadie había contado antes con tal grado de detalle.

El libro es una minuciosa reconstrucción de una historia que merece ser rescatada. (Matías Subat)

Si algo caracterizó a Turistólogos fue su mentalidad competitiva. «Siempre fue así, queríamos ganar siempre, a todo. Tanto en la primera etapa en el tornero universitario como hasta el día de hoy en el Don Pedro. Era una obsesión. No por dinero, era por prestigio, por competir contra jugadores que participaban en la Liga, siempre había motivos para la competencia».

El clásico, el rival a vencer, era Pan Dulce. «Los partidos eran a cara de perro, pero después había amigos en los dos equipos. No todos, algunos se odiaban y no sabías cómo iba a terminar. Hasta el día de hoy no se hablan».

Turistólogos, cuenta Trincheri en el libro, nació entre otros motivos porque en aquel entonces, época efervescente de democracia recién recuperada, había rumores de que podrían cerrar la facultad de Turismo. Se pensó fortalecer la carrera con un centro de estudiantes y un equipo de fútbol, que en su primer año no tuvo grandes aspiraciones.

El gran cambio se dio en 1985, cuando se sumaron un grupo de jugadores que le dieron el perfil competitivo. Entre otros, Jorge y Carlos «Manego» Malaspina, los vecinos del llamado «Barrio Chino» (bautizado así por Néstor Apestegui por una película de Roman Polanski de moda en esa época). A partir de allí se empezó a construir la leyenda.