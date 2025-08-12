Un hombre grave tras un fuerte choque contra un camión en Allen: fue derivado en «código rojo» a Roca

Un fuerte choque ocurrió este martes en Allen entre un auto y un camión. Por el siniestro, el conductor del rodado menor fue derivado en «código rojo» a un hospital de General Roca, según confirmaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO.

Si bien las circunstancias del siniestro aún se mantienen en etapa de investigación, se confirmó que el incidente ocurrió después de las 17 sobre la calle Martín Fierro, entre la calle rural 4 y la Ruta 65.

Allí, por razones que aún no están esclarecidas, un hombre a bordo de un Toyota Yaris impactó de frente contra un camión marca Scania 340.

Foto: Gentileza.

Por el choque, el conductor tuvo que ser rescatado por personal de bomberos del interior del vehículo y luego trasladado al hospital local.

El conductor del grave choque en Allen fue derivado a Roca

Producto de la gravedad de las heridas, se tuvo que montar un operativo para trasladar al único herido del accidente a General Roca en «código rojo». El sujeto se encuentra internado en grave estado.

Por otra parte, Fiscalía intervino en el lugar y las autoridades recopilaron testimonios de testigos del lugar, como así también del conductor del camión que resultó ileso.

Si bien trascendió en redes sociales que la Toyota Yaris se trataba de un vehículo robado, esta versión aún no está confirmada por las autoridades. Según pudo averiguar este medio, el auto sería propiedad de un familiar.