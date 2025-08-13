Quién era el hombre que murió tras chocar contra un camión en Allen: «Cuánto dolor»

El martes la ciudad de Allen quedó marcada por una tragedia. Un hombre protagonizó un fuerte choque contra un camión y si bien lo habían derivado a Roca para recibir asistencia en un centro de mayor complejidad, la gravedad de sus heridas complicaron su situación y en horas de la noche confirmaron su lamentablemente muerte. En las últimas horas se confirmó su identidad y sus allegados llenaron las redes sociales con mensajes de pesar.

La víctima fatal del siniestro fue identificado como Santiago Luccioni. Tenía 36 años y, según la información brindada por sus conocidos, el hombre hace pocos días había perdido a su hermano debido a una enfermedad.

Luccioni era quien manejaba el vehículo que impactó contra el camión sobre la calle Martín Fierro, entre la calle rural 4 y la Ruta 57. Iba solo y se desconoce cuál fue el motivo por el cual terminó chocando, sin embargo trascendió que iba a gran velocidad.

Emotivos mensajes de despedida por el hombre que murió al chocar en Allen

El sorpresivo suceso generó conmoción en Allen y entre los conocidos de Luccioni. En redes sociales varios usuarios lamentaron lo ocurrido y enviaron mensajes de pesar a sus padres quienes, aseguran, hace aproximadamente dos días habían perdido a otro hijo.

«Por Dios, que tristeza tan grande. Pobre esa familia, pobrecitos esos padres, en tan poquitos días dos hijos, cuánto dolor. Dios mucha luz, mucha fuerza a esa familia. QPD Santi», fue uno de los posteos que fue replicado.

También un amigo de él le dejó un emotivo mensaje y lo despidió al tomar conocimiento de su muerte: «Amigo no lo puedo creer, me llevo todo lo vivido en la secundaria, esas historias que cuando nos cruzamos te acordabas, cada día nos íbamos juntos a la escuela, no puedo creer que te fueras así Santi.. loco siempre el mejor recuerdo tuyo».