Cuál es el estado de los heridos tras el vuelco del colectivo en la ruta de acceso al Cerro Catedral en Bariloche

Un colectivo de la empresa Mi Bus volcó este martes al mediodía en la ruta de acceso al Cerro Catedral, a unos 8 kilómetros de la base. El accidente ocurrió cuando el vehículo descendía desde el cerro hacia la ciudad, y se investiga que el chofer se habría descompensado, lo que provocó el vuelco. Cuál es el estado de los heridos.

Desde el hospital de Bariloche informaron que, hasta el momento, no hay pacientes internados ni heridos de gravedad tras el vuelco del colectivo en la ruta de acceso al Cerro Catedral.

En total, fueron atendidas 14 personas: ocho mujeres, cinco hombres y un niño. De ese grupo, dos pacientes fueron derivados al sanatorio San Carlos para recibir atención complementaria.

La mayoría presenta lesiones traumato­lógicas menores y escoriaciones. No hay internaciones en el hospital, y el estado general de los pasajeros es estable.

Vuelco en la ruta de acceso al cerro Catedral: cómo ocurrió

El accidente se produjo a las 13.30 en una curva, a pocos metros del camino viejo a Catedral, a un kilómetro y medio del sector conocido como Virgen de las Nieves. Cuando el conductor se descompuso, el colectivo se cruzó de carril y al salir del asfalto, quedó tumbado de costado sobre los matorrales del sector.

Según informó el coordinador de operaciones de Protección Civil, Jesús Vargas, en el colectivo viajaban alrededor de 20 personas.

«El interno 8 bajaba del cerro Catedral en su horario habitual. Pero el chofer dijo haber sufrido un desmayo y el micro se salió de la cinta asfáltica, cayó aproximadamente un metro, se tumbó de costado, de modo que no pasó a volcar por completo», subrayó Follonier.

Destacó que «como el cerro Catedral tiene poca nieve, afortunadamente iba con poca gente. Llevaba entre 15 y 20 pasajeros -turistas y locales- que sufrieron pequeños golpes. Todos lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados al hospital».

Follonier advirtió que aún no pudo conversar sobre lo sucedido con el chofer del colectivo. «Sufrió algunos golpes, pero ya está consciente. Solo dijo que perdió el conocimiento. Tiene unos 40 años y tiene mucha experiencia. Hace muchos que trabaja en la empresa«, dijo mientras aguardaba los peritajes para coordinar luego la extracción del colectivo.