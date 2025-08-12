Vuelco en la ruta de acceso al cerro Catedral: «El conductor del colectivo se desmayó»

El accidente se produjo en la ruta que conduce al cerro Catedral, en una curva. Foto: Chino Leiva

El chofer de la línea 55 de la empresa Mi Bus que protagonizó el vuelco en la ruta Carlos Bustos, cuando regresaba del cerro Catedral, se descompensó y perdió el conocimiento. Así lo informó el gerente de la compañía Juan Pablo Follonier.

El accidente se produjo a las 13.30 en una curva, a pocos metros del camino viejo a Catedral, a un kilómetro y medio del sector conocido como Virgen de las Nieves. Cuando el conductor se descompuso, el colectivo se cruzó de carril y al salir del asfalto, quedó tumbado de costado sobre los matorrales del sector.

“El interno 8 bajaba del cerro Catedral en su horario habitual. Pero el chofer dijo haber sufrido un desmayo y el micro se salió de la cinta asfáltica, cayó aproximadamente un metro, se tumbó de costado, de modo que no pasó a volcar por completo”, subrayó Follonier.

Destacó que “como el cerro Catedral tiene poca nieve, afortunadamente iba con poca gente. Llevaba entre 15 y 20 pasajeros -turistas y locales- que sufrieron pequeños golpes. Todos lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados al hospital”.

Follonier advirtió que aún no pudo conversar sobre lo sucedido con el chofer del colectivo. “Sufrió algunos golpes, pero ya está consciente. Solo dijo que perdió el conocimiento. Tiene unos 40 años y tiene mucha experiencia. Hace muchos que trabaja en la empresa”, dijo mientras aguardaba los peritajes para coordinar luego la extracción del colectivo.

Los pasajeros más golpeados fueron trasladados en cuatro ambulancias. Según confirmó el director del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Víctor Parodi, 15 personas fueron evaluadas en la institución pública; mientras que otras dos fueron asistidas en el sanatorio San Carlos. “Todos registran heridas leves y algunos sufrieron fracturas menores. Ninguno quedó internado”, manifestó.