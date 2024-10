Un informe UADE que sugiere eliminar los fines de semana largos generó malestar en el sector turístico

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las vacaciones de invierno registraron un baja del 11,9% en relación al año anterior. Foto: Marcelo Martínez

Un informe del Instituto de Economía de UADE (Universidad Argentina de la Empresa) concluyó que los cinco fines de semana largos en Argentina en lo que va del año 2024 representaron una pérdida estimada en 2.600 millones de dólares para la economía del país.

Propone entonces recortar los feriados puente a fin de disminuir la cantidad de fines de semana largo para «incentivar el turismo en las temporadas y ventanas turísticas tradicionales (carnaval y Semana Santa)».

«Aunque esta política busca fomentar el turismo interno, sus efectos negativos sobre sectores productivos como la industria, la construcción y los servicios esenciales como la educación y la salud son significativos», plantean desde el instituto.

Un informe del Instituto de Economía de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa) propone recortar los feriados puente. Foto: Marcelo Martínez

Argumentan que «otros sectores productivos se ven obligados a detener su actividad, afrontando costos adicionales, como el pago de jornales por los días feriados. Para industrias como la manufacturera y la construcción, estas pérdidas son difíciles de recuperar, lo que genera una desaceleración en la producción».

Otro aspecto que menciona es que las economías familiares no están preparadas para solventar costos de viajes «por lo que la promoción de feriados no siempre termina de ser la mejor opción para promover el turismo». De acuerdo al Índice de Poder de Viaje (IPV), una familia tipo necesita aproximadamente un sueldo entero (que fue estimado en 1.300.000 pesos) para un viaje corto a destinos como Mar del Plata o Iguazú durante un fin de semana largo, y hasta un sueldo y medio (1.900.000 pesos) para destinos más alejados como Bariloche.

1/ 2 Una encuesta de la UADE, en septiembre de 2024, reveló que más de la mitad de los encuestados no viajó en ninguno de los fines de semana largos del año. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 El informe menciona que las economías familiares no están preparadas para solventar costos de viajes. Foto: Marcelo Martínez

Según las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la temporada de verano 2024 sufrió una caída del 13,7% en la cantidad de turistas respecto al año pasado; en tanto, en las vacaciones de invierno se registró una baja del 11,9%.

Sin embargo, advierte que los dos fines de semana largos de junio superaron la cantidad de turistas del año pasado. Lo mismo ocurrió en Semana Santa, momento en que se movilizó un 20% más de gente respecto al año pasado. «Es posible que el turismo que se perdió durante las temporadas altas haya decidido realizar viajes más cortos durante los períodos marcados por los feriados. Esta situación no volverá a ocurrir durante el año 2025, por lo que es necesario ser precavidos sobre la continuidad de este proceso», vaticina el informe.

Una encuesta realizada por UADE en septiembre de 2024 reveló que más de la mitad de los encuestados no viajó en ninguno de los fines de semana largos del año y solo el 4% lo hizo en todos. Este estudio estuvo enfocado en ciudadanos de nivel socioeconómico medio y medio-alto de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense.

El informe plantea como alternativa «elevar el posicionamiento del país como destino turístico, mejorando la infraestructura y los servicios atractivos para el turismo extranjero, y reducir la cantidad de feriados puente, favoreciendo el turismo en temporadas altas como Carnaval y Semana Santa». Sugiere también reducir los costos de traslado y hotelería.

También, propone la devolución de impuestos, como el IVA, para los turistas extranjeros.

Una encuesta de la UADE, en septiembre de 2024, reveló que más de la mitad de los encuestados no viajó en ninguno de los fines de semana largos del año. Foto: Marcelo Martínez

«Un informe inconsistente»

Martín Lago, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, fue contundente: consideró que el estudio es «inconsistente».

«Por fuera de lo evidente, no toman en dimensión el impacto que generan las medidas que propone en las economías regionales. Lo veo con un centralismo, pensado en provincias con una alta incidencia de su actividad comercial e industrial. Pero en otras regiones tenemos otras dinámicas», evaluó Lago.

Puso como ejemplo, la región cordillerana de Río Negro donde el turismo es «casi la única y exclusiva actividad económica». De hecho, el turismo es la principal actividad económica de Bariloche, por ejemplo, pero además es una de las tres principales actividades económicas de Río Negro -solo Bariloche genera el 33% de los ingresos de la provincia-.

1/ 2 Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las vacaciones de invierno registraron un baja del 11,9% en relación al año anterior. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 El informe menciona que las economías familiares no están preparadas para solventar costos de viajes. Foto: Marcelo Martínez

«El informe no dimensiona que el turismo no solo genera un impacto económico directo en la actividad sino un derrame en el resto de la economía a través de otras actividades como el comercio, la construcción, la distribución y la logística, entre otras», señaló.

Otro ejemplo que vuelve «inconsistente» el informe, agregó, es la propuesta de «restitución del IVA a extranjeros». «Están exentos desde hace años. Eso denota que el abordaje no fue con pleno conocimiento de cómo opera la industria del turismo», dijo.

Otro planteo del informe es abordar una reducción de costos de los traslados bajando las tarifas. «Para nuestro sector es una obviedad desde hace años. Ya de por sí hay una pérdida de competitividad por el tipo de cambio, la necesidad de que se sumen más actores de transporte y de obra pública para sostener la infraestructura carretera, la columna vertebral de nuestro país», señaló Lago.

Al ser consultado, Jose Luis Bunter, vicepresidente primero de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, evaluó que el Estado nacional debería incentivar la llegada del turismo extranjero aunque «sin descuidar los sectores de movimiento interno que inyectan dinero en la economía».

Un informe del Instituto de Economía de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa) propone recortar los feriados puente. Foto: Marcelo Martínez

«Necesitamos los fines de semana largos. En el caso del Valle, no somos turismo receptivo sino de paso. Pero aún así se genera un movimiento económico importante, especialmente en las estaciones de servicio al cargar combustible, o consumir algo. Muchas veces, la gente se vuelca a visitar fábricas de alfajores, por ejemplo, todo eso genera un valor agregado. Sin los fines de semana largo esto muere», manifestó.

Reacción a nivel nacional

«No es profundo el análisis y no queremos darle entidad«. De esta forma, se refirió Orieta Lillo Arenas, presidenta de la Cámara de Turismo de Río Negro, al informe de la Uade. Coincidió en que «no se toma en cuenta la situación de las economías regionales y tampoco se analiza el impacto económico que genera cada fin de semana largo. No es válido comparar peras con manzanas«, calificó.

Explicó que desde la Federación de Cámaras de Turismo de Argentina (Fecatur) elaboraron una respuesta aunque «muy somera porque el informe no es profundo». «No hizo mucho ruido, es cierto que molestó y por eso, se respondió. Pero no se profundizó en el tema», dijo.

Un informe del Instituto de Economía de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa) propone recortar los feriados puente. Foto: Marcelo Martínez

Desde la entidad nacional plantearon: «Realmente sorprende la mirada sesgada y centralista del informe que no toma en cuenta que la actividad industrial cada vez contrata menos personal por efectos de la robotización. Cada apertura de un hotel, un bar o un restaurante generan impactos importantes en la empleabilidad».

Recalcaron que «la actividad turística permite que los habitantes se queden en su medio. ¿O prefieren que abandonen su lugar para engrosar los cordones de los conglomerados urbanos? Si hay algo que el fin de semana turístico logra fomentar es el arraigo».