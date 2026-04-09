Un joven de Bariloche fue seleccionado para representar al país en el Concurso Internacional de Arbitraje en Francia

Cuatro estudiantes de Derecho representarán al país en París. Uno de ellos es de Bariloche. Foto: gentileza

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) participará del Concurso Internacional de Arbitraje en mayor en París, Francia, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. El equipo argentino estará integrado por Delfina Monzon, Julieta Perroud, Felicitas Bereterbide y Tomás Gerban, un barilochense de 25 años que transita el último año de la carrera.

«Todos los años, la facultad abre un proceso de selección para integrar el equipo que participará en la competencia. Consiste en un seminario donde se trabaja la introducción al arbitraje ya que es un área en la que no se profundiza mucho a lo largo de la carrera«, explicó Tomás en diálogo con diario RÍO NEGRO.

Luego, se realiza una evaluación de los candidatos en forma oral y escrita -todo en francés ya que la competencia es en ese idioma-. Tomás acotó que «consiste en un ensayo sobre temas planteados, una simulación de audiencia y una entrevista personal. Después se hace un orden de mérito y los primeros cuatro pasan a formar parte del equipo».

El proceso comenzó en septiembre del año pasado y en octubre los cuatro estudiantes seleccionados empezaron a trabajar el caso que llevarán a Europa. Los coordina una profesora Florencia Lebensohn, junto con graduadas y exparticipantes, Lucía Bussola y Violeta Bove y un equipo de especialistas integrado por ex competidores y docentes.

¿Qué es el arbitraje? Es un método de resolución de conflictos alternativo a los tribunales del Poder Judicial. Tomás aclaró que «funciona como si fuera un sistema judicial paralelo, privado. Por lo general, se pone en marcha el arbitraje comercial cuando dos partes firman un contrato y establecen cláusulas para que, ante cualquier conflicto, se resuelva por un tribunal arbitral».

Cuatro estudiantes de Derecho representarán al país en París. Uno de ellos es de Bariloche. Foto: gentileza

Cuando se consultó a Tomás sobre la ventaja de este sistema, argumentó que, en casos comerciales, suele haber cuestiones de confidencialidad (los árbitros son elegidos por las partes) y prevalece la celeridad ya que el arbitraje es más rápido que un proceso judicial que puede llevar varios años. En este caso, la duración puede variar entre seis meses a un año.

Los cuatro estudiantes seleccionados para representar al país en París ya comenzaron a prepararse en oratoria. El caso que deben abordar consiste en dos empresas que firman un contrato y surgen diferencias en torno a su cumplimiento. Hay rutas marítimas que se cierran y eso implica que no se puede llegar a destino. De hecho, todo se vuelve más costoso.

«La competencia consiste en la simulación de un caso ficticio inspirado en temas que se debaten actualmente. Las primeras dos rondas son en forma escrita y luego hay rondas orales con audiencias«, detalló. Tras esa primera etapa, quedarán seleccionados 8 equipos.

¿Qué aporta para su formación representar al país en Francia? Tomás advirtió que se adquieren muchas herramientas respecto al arbitraje, vinculado especialmente al mundo de las compraventas internacionales. «Sirve para cualquier ámbito del Derecho ya que se trabajan en herramientas de redacción, investigación y expresión oral«, comentó este joven que egresó del colegio técnico Los Andes de Bariloche y actualmente cursa la orientación empresarial en la carrera de Abogacía.

El Concurso Internacional de Arbitraje es organizado por la Universidad Sciences Po y la Corte Internacional de Arbitraje perteneciente a la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Se lleva adelante en dos jornadas.

Además, de Tomás, fueron seleccionados otras tres jóvenes Delfina Monzon, Julieta Perroud, Felicitas Bereterbide, oriundas de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.