«Un llamado de atención sobre la IA»: así se justificó el responsable de las llamadas con la falsa voz de Biden

Hace ya tres semanas, Joe Bien estuvo en el centro de una polémica que tiene como protagonista a la inteligencia artificial. Miles de ciudadanos (entre 5.000 y 25.000, el número no fue informado con precisión) recibieron llamadas automáticas con la voz del actual mandatario estadounidense generada por IA que desmotivaban el voto en las elecciones primarias de New Hampshire del 23 de enero.

En detalle, el mensaje generado con inteligencia artificial aseguraba que votar aquel martes solo les permitiría a los republicanos poder elegir de nuevo a Donald Trump y que era importante que guardaran su voto para la elección de noviembre para apoyar la elección demócrata.

new hampshire voters getting robocall from ai joe biden



election interference getting easier, cheaper

and more dangerous pic.twitter.com/mXkx6724UK