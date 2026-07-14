Orcas en Río Negro: comenzó la temporada de avistajes y habrá una jornada gratuita en Punta Bermeja

La temporada de avistajes ya está en marcha y Río Negro lo celebrará con una jornada gratuita dedicada a las orcas. Foto: Marcelo Ochoa.

Con el inicio de la temporada de avistajes de orcas en la costa de Río Negro, la provincia celebrará el Día Mundial de la Orca con una jornada abierta y gratuita en el Área Natural Protegida Punta Bermeja. La propuesta se desarrollará este sábado 18 de julio en el Centro de Interpretación Faunística e incluirá actividades educativas, recreativas y culturales para todas las edades.

La iniciativa es organizada por la Fundación Por el Mar junto con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro y busca acercar a vecinos y turistas al conocimiento de una de las especies más emblemáticas del Golfo San Matías, promoviendo además la conservación del ecosistema marino.

Punta Bermeja será el escenario de las actividades por el Día Mundial de la Orca

Las actividades comenzarán a las 14 y estarán orientadas a difundir el valor ambiental de las orcas y del patrimonio natural de la costa rionegrina.

El cronograma incluye una charla con especialistas sobre la biología y el comportamiento de estos cetáceos, una propuesta para aprender a identificar ejemplares mediante la técnica de fotoidentificación y una obra de teatro de marionetas destinada al público infantil.

Además, se realizará un taller de construcción de marionetas a cargo de Mane Ponce y, durante toda la jornada, permanecerá abierta la muestra fotográfica «Orcas Patagonia Norte», con imágenes captadas en distintos puntos de la costa de Río Negro.

Cronograma

14.00: charla sobre orcas con especialistas.

charla sobre orcas con especialistas. 15.00: actividad de identificación de orcas mediante fotoidentificación.

actividad de identificación de orcas mediante fotoidentificación. 16.00: obra de teatro de marionetas «Detrás de un Gajo, una gran historia» y taller de armado de marionetas.

El evento se realizará este sábado 18 de julio en el Centro de Interpretación Faunística de Punta Bermeja. Foto: Marcelo Ochoa.

La temporada de avistajes de orcas comenzó antes de lo habitual en Río Negro

La celebración coincide con un hecho destacado para la fauna marina provincial: los primeros avistajes de orcas de la temporada se registraron desde las primeras semanas de mayo en Punta Bermeja, anticipando el inicio de uno de los espectáculos naturales más esperados del invierno.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos registros vuelven a poner en valor al Golfo San Matías como uno de los principales escenarios para la observación responsable de fauna marina y consolidan a Río Negro como un destino de referencia para el turismo de naturaleza.

El Corredor de los Cinco Grandes impulsa la conservación del Golfo San Matías

La actividad también se enmarca en el proyecto Corredor de los Cinco Grandes, una iniciativa declarada de interés provincial y municipal por Viedma que promueve la conservación de las especies marinas emblemáticas del Golfo San Matías.

El programa reúne a organizaciones de la sociedad civil, equipos científicos y al Gobierno de Río Negro con el objetivo de generar conocimiento, fortalecer la educación ambiental e impulsar oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza.