Un lunes con vientos leves y nubosidad en el Alto Valle: pronostican lluvias antes de la primavera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 15 de septiembre habrá una jornada sin ráfagas y con 24°C en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Antes del inicio de la primavera pronosticó lluvias aisladas.

Las temperaturas máximas y el viento en Neuquén, Roca y Villa Regina

En Neuquén, esta mañana la mínima fue de 3°C y se espera una máxima de 24°C durante la jornada. Se espera un día mayormente nublado. El viento oscilará entre 12 y 22km/h este arranque se semana. No habrán precipitaciones.

Para Roca, se pronosticó una jornada con vientos leves predominantes del norte, y un lunes parcialmente nublado. La máxima por la tarde será de 24°C. En Villa Regina, las condiciones serán similares.

Lluvias aisladas este sábado en el Alto Valle antes de la primavera

Para el sábado se espera precipitaciones en la zona del Alto Valle. Según anticipó el SMN el sábado habrían lluvias aisladas. Además que hayan vientos de hasta 30 km/h.

Para el domingo 21 de septiembre, que inicia la primavera, se espera una jornada parcialmente nublada pero sin lluvias.