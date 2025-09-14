Semana primaveral en el Alto Valle: temperaturas arriba de los 20°C, qué día llegan el viento y la lluvia

Una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas inusualmente elevadas en su mínima se espera para lo que resta de este lunes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El viento soplará levemente del noroeste, marcando el inicio de una semana con condiciones variables en la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la tarde y noche de este lunes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca), se pronostica una temperatura máxima de 6°C y una temperatura mínima de 24°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con vientos del noroeste de hasta 22 Km/h.

Semana primaveral: qué pasará del martes al viernes, en la previa del fin de semana en el Alto Valle

Este martes, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) presentará un cielo nublado durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 9°C y una mínima de 22°C, según el SMN. Los vientos serán variables, con velocidades de entre 13 y 22 Km/h, sin ráfagas significativas.

Para el miércoles, las condiciones se mantendrán similares en la región del Alto Valle. El cielo continuará nublado, con una máxima de 9°C y una mínima de 25°C, nuevamente con la particularidad de la temperatura mínima superior. El viento será variable y más leve, con velocidades de hasta 12 Km/h.

Viento intenso y ráfagas el jueves y viernes.

El jueves anticipa un cambio en las condiciones del Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca), especialmente hacia la noche. El SMN prevé un cielo nublado y un aumento considerable del viento, con velocidades entre 12 y 41 Km/h. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 59 Km/h.

Este viernes, el viento continuará siendo protagonista en la región, con ráfagas intensas, principalmente durante la mañana y la noche. Los vientos del oeste soplarán entre 23 y 41 Km/h, con ráfagas de hasta 50 Km/h. El cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 9°C y una mínima de 20°C.

Fin de semana con lluvias en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico extendido

El fin de semana comenzará con lluvias en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca). El SMN indica un 40% de probabilidad de precipitaciones para la tarde y noche del sábado, con cielo nublado. La temperatura máxima descenderá notablemente a 4°C, y la mínima será de 17°C, con vientos variables de hasta 22 Km/h.

Se recomienda a los residentes del Alto Valle estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante la presencia de vientos fuertes y la posibilidad de lluvias hacia el cierre de la semana.