Abrazo y olla popular en rechazo a los despidos del Centro Atómico Bariloche

Abrazo y olla popular en el acceso al Centro Atómico Bariloche en reclamo por los despidos de la CNEA. Foto: Chino Leiva

A casi una semana de las desvinculaciones que afectaron a 62 trabajadores en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en todo el país, en Bariloche volvieron a manifestarse frente al acceso del Centro Atómico, sobre la avenida Bustillo a la altura del kilómetro 9,500, para pedir la reincorporación de los afectados, entre los que hay una veintena de agentes que prestaban servicios en la sede local.

La comunidad científica del Centro Atómico Bariloche, gremios y dirigentes políticos, entre ellos la diputada nacional y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis (Fuerza Patria), reclamaron contra las cesantías de trabajadores que se produjeron en el organismo el último día de junio, con un abrazo simbólico y olla popular frente a la caseta de seguridad del acceso al predio del organismo nacional.

Abrazo y olla popular en el acceso al Centro Atómico Bariloche en reclamo por los despidos de la CNEA. Foto: Chino Leiva

Delegados de la CNEA en Bariloche reprocharon la decisión de las autoridades nacionales que se dio de manera sorpresiva el martes pasado cuando los trabajadores contratados comenzaron a recibir la notificación mediante correo electrónico. Desde ese día, que se realizó una manifestación espontánea en el Centro Atómico Bariloche y en distintas sedes del país, se sucedieron los reclamos públicos en busca de retrotraer la decisión firmada por el presidente del organismo Martín Porro.

Hasta el momento no hubo novedades de una revisión por parte de la CNEA de las cesantías. El organismo justificó, en declaraciones difundidas a través de medios nacionales la semana pasada, que se trata de “no renovación de contratos” y que en su mayoría prestaban servicios administrativos mediante “contratos a plazo fijo” que se tomaron bajo la administración de Serquis.

Desde la órbita nacional insistieron que no hubo desvinculaciones de técnicos especializados.

El abrazo y olla popular en el acceso al Centro Atómico Bariloche en reclamo por los despidos de la CNEA fue acompañado por gremios y dirigentes políticos. Foto: Chino Leiva

Los delegados gremiales rechazaron esa situación, señalaron a este diario que hay personal con tareas específicas, profesionales y con hasta diez años de antigüedad en el organismo, el que tiene un sistema de ingreso concursado con contrataciones previo a formalizarse el ingreso a planta permanente que demanda varios años.

En el ámbito político, hubo expresiones de repudio a los despidos además de Serquis, del bloque Vamos con Todos, la senadora de Fuerza Patria, Ana Marks, concejales opositores como Leandro Costa Brutten (Incluyendo) que se hizo presente en la protesta. Todos denuncian el “vaciamiento” de los organismos nacionales y puntualmente el ataque a la ciencia.

También en la órbita nacional este fin de semana se dio a conocer un fuerte documento de rechazo a la situación en la CNEA firmado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que denunció el «vaciamiento» del organismo, el freno al ingreso a la carrera del investigador del Conicet, la quita de subsidios y apoyo a proyectos científicos.

Además de las desvinculaciones recientes, en Bariloche semanas atrás la conducción de ATE nacional, con Rodolfo Aguiar, se manifestó por el despido del dirigente sindical local Luis Urra, quien prestaba servicios en una empresa tercerizada de la CNEA en el área de jardinería del Centro Atómico Bariloche y su contrato fue cancelado bajo el fundamento de su participación gremial.