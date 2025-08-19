Un pedazo de historia aterriza en Bariloche: el Mirage MIII EA se suma al memorial de Malvinas, anuncian cortes de tránsito

La ciudad de Bariloche se prepara para la inauguración del memorial por los caídos en la guerra de Malvinas. Habrá un museo, un espacio cultural y se espera la llegada de un ejemplar utilizado como avión de combate supersónico en islas. Habrá interrupciones en el tránsito por los trasladados.

La obra tiene un emplazamiento privilegiado, en plena costanera céntrica, junto al puerto San Carlos. Los trabajos fueron licitados por la provincia, comenzaron en octubre de 2023 y según confirmó la Provincia se inaugurará el 6 de septiembre.

Para el tramo final de las obras, se espera la llegada del Mirage MIII EA, un avión de combate supersónico que fue el primer ejemplar de este tipo en la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Fue un componente clave de la defensa aérea argentina, destacándose por su capacidad para portar misiles aire-aire y realizar intercepciones bajo control de radar.

Cortes en el tránsito por el traslado del Mirage MIII EA que se suma al memorial en Bariloche

Según informaron autoridades locales, con el motivo del trasladado del avión de combate habrán cortes intermitentes este miércoles.

La circulación vehicular se verá interrumpida parcialmente de 8 a 11 desde Aeroclub al Puerto San Carlos, y desde el Monolito hacia el Este.

Inauguran un memorial de Malvinas en Bariloche: «no hay otro similar en el país»

El director provincial de Veteranos de Malvinas, Rubén Pablos, destacó la importancia del proyecto, dijo que no hay otro similar en todo el país y agradeció también el apoyo del intendente Walter Cortés, que participó del acto y comprometió la cesión de un restorán ubicado a pocos metros, que es propiedad del municipio, para que los excombatientes “tengan un ingreso” que les permita sostener el emprendimiento.