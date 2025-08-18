Uno por uno, los 56 candidatos de Río Negro para el Congreso

Están las ofertas electorales que tendrá la Boleta Única de Papel en Río Negro, el 26 de octubre. Infografía.

Las siete fuerzas que presentaron listas para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre por Río Negro suman 56 candidatos que aspiran a obtener un espacio en las cinco bancas del Congreso que se ponen en juego.

Río Negro renueva los tres senadores, por el fin del mandato de Silvina García Larraburu (UxP), Martín Doñate (UxP) y Mónica Silva (JSRN); además dos diputados concluyen su gestión: Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO).

El voto directo de los casi 600.000 rionegrinos que estarán habilitados para votar deberá imponer a los dos senadores que ingresen por la mayoría y uno por la minoría; y la distribución de los diputados se dará por sistema D’Hont, dependerá el caudal de votos y la diferencia entre la lista más votada y la segunda para definirse si ingresa un diputado de cada una de las dos fuerzas más votadas o dos de la primera.

Todos los candidatos presentados en Río Negro

Alianza La Libertad Avanza:

Senadores: Lorena Villaverde y Enzo Fullone. Suplentes: Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero.

Diputados: Aníbal Tortoriello y Ailén Costa. Suplentes: José Valla y Natalia Vega Soto.

Alianza Juntos Defendemos Río Negro:

Senadores: Facundo López y Andrea Confini. Suplentes: Bruno Pogliano y Mabel Yahuar.

Diputados: Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi. Suplentes: Miguel Evans y Claudia Posse.

Alianza Fuerza Patria:

Senadores: Martín Soria y Ana Marks. Suplentes: Héctor Leineker y Carina Pita.

Diputados: Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten. Suplentes: Zulma Romero y Martin Palumbo.

Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Senadores: Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua. Suplentes: Cecilia Carrasco y Hugo Soul.

Diputados: Paula Gramajo y Gabriel Musa. Suplentes: Fernanda Garramuño y Jorge Paulic.

PRO

Senadores Juan Martin y Claudia Bértora. Suplentes: Juan Murillo Ongaro y Liliana Pagliaricci.

Diputados: Martina Lacour y Gastón Varela. Suplentes: Fanny Santagni y Hernán Perafan.

Primero Río Negro:

Senadores: Ariel Rivero y Yolanda Mansilla. Suplentes: Ubaldo Silva y Virginia Guevara.

Diputados: Facundo Villalba y Gabriela Fernández. Suplentes: Tolo Tolosa y Vilma Yáñez.

Movimiento al Socialismo:

Senadores: Mónica Martín y Aurelio Vázquez. Suplentes: Laura Sánchez y Gustavo Lehner.

Diputados: Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández. Suplentes: Carmelo Scala y Silveira Huencho Alarcón.