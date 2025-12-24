«Un regalo por una sonrisa», la iniciativa que llegó a los barrios de Bariloche antes de Navidad

Gran cantidad de juguetes nuevos, con sus envoltorios prolijos, fueron repartidos este martes en la víspera a la Nochebuena en los barrios de Bariloche, como parte de la campaña «Un regalo por una sonrisa» que organizó la Municipalidad.

Este martes 23 de diciembre vehículos municipales recorrieron los barrios más vulnerables de la ciudad para llevar regalos a los niños y niñas, con el objetivo de que «la magia de un obsequio llegue a cada rincón donde habita un niño», destacó el gobierno local que remarcó la iniciativa del delegado del cerro Catedral, Gastón Muñiz, y el trabajo de la subsecretaría de Deportes, a cargo de Matías Torres, para cumplir con la misión antes de la Nochebuena.

En las instalaciones del gimnasio municipal 3 se reunieron los juguetes fruto de la generosidad de la comunidad y cada paquete donado por vecinos y empresas locales llenó de alegría a los más chicos.

Los juguetes nuevos fueron reunidos en el gimnasio municipal 3 de Bariloche, allí fueron envueltos y luego repartidos en los barrios. Gentileza

Según destacó el municipio, «un aspecto fundamental de la campaña fue la conciencia detrás de cada donación. Bajo la consigna de entregar juguetes no bélicos y que no requirieran pilas, se buscó fomentar juegos que promuevan la paz y la creatividad».

«La participación de la ciudadanía superó todas las expectativas iniciales, demostrando que Bariloche es una ciudad que sabe abrazar a los suyos en los momentos más sensibles. El éxito de la colecta es el resultado de un trabajo conjunto entre autoridades, el sector privado y vecinos de a pie que, conmovidos por el espíritu de las fiestas, decidieron convertir su generosidad en un puente hacia la felicidad de otros», valoró el municipio a difundir la campaña.

El municipio de Bariloche entregó regalos a las infancias en los barrios más vulnerables. Gentileza

Papá Noel recorrió los barrios de Bariloche

También este martes, Papá Noel -luego de varias jornadas de recibir a los niños y niñas en el Centro Cívico- recorrió puntos estratégicos de la ciudad a bordo de un vehículo municipal y sentado en su imponente sillón rojo.

Papá Noel del Centro Cívico de Bariloche salió a recorrer los barrios antes de la Nochebuena. Gentileza

Desde muy temprano, la atmósfera de fiesta comenzó a palpitarse en el Paseo del Este. A las 11 el inicio de la caravana dio el puntapié a una travesía llena de color, donde las primeras familias se congregaron para saludar al ilustre visitante, quien llegó cargado de energía y buenos deseos para todos los presentes.

El recorrido continuó en el barrio La Habana y también estuvo en la plaza del barrio 270 Viviendas. Al llegar el mediodía, el gimnasio municipal 2 se vistió de gala navideña en un encuentro cálido entre las familias.

La caravana se dirigió luego a la zona Sur de la ciudad, haciendo escala en el playón del barrio 645 Viviendas y el cierre de la gira fue en el Oeste, en la rotonda del kilómetro 8, sobre la Avenida de los Pioneros.