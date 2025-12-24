Nochebuena y Navidad: cómo funciona la recolección de residuos en el Alto Valle, la costa y la cordillera de Neuquén y Río Negro

Así funcionará la recolección de residuos en Nochebuena y Navidad. Foto: Gentileza Municipio San Martín de los Andes.

Con motivo de las fiestas de fin de año, hay modificaciones en el cronograma de servicios. Así funcionará la recolección de residuos en Neuquén, Roca, San Martín de los Andes, Bariloche, Viedma y Las Grutas este 24 y 25 de diciembre durante la Nochebuena y Navidad.

En la mayoría de los puntos del Alto Valle, la costa y la cordillera de Neuquén y Río Negro la actividad se hará este miércoles con horario reducido.

Servicios en Nochebuena y Navidad: cómo funcionará la recolección de residuos en Neuquén

En Neuquén, según detalló el Municipio el 24 de diciembre habrá recolección, el 25 no habrá servicio y el 26 retoma la actividad.

En tanto, los centros de transferencia permanecerán abiertos el 24 de diciembre de 8 a 14, el 25 estarán cerrados y el 26 retomarán su funcionamiento habitual, de 8 a 20.

Servicios en Nochebuena y Navidad: así será la recolección de residuos en Roca

Desde Roca indicaron que el miércoles 24 no habrá recolección de residuos a partir de las 18 y hasta las 22 del jueves 25 de diciembre.

Después de esta hora se retomará el servicio de forma habitual.

Servicios en Nochebuena y Navidad: así será la recolección de residuos en Bariloche

La Dirección de Recolección de Residuos de Bariloche detalló el cronograma de servicios previstos para las jornadas festivas:

Turno Mañana (24 y 31 de diciembre): El servicio funcionará de manera normal en sus recorridos habituales.

Turno Noche (24 y 31 de diciembre): El recorrido se adelantará. Se realizará de 13:00 a 18:00 horas en las zonas de Centro, Barrio Lera, Mutisias, Ñireco y 270 Viviendas.

Zona de Contenedores Automáticos: El retiro de residuos se efectuará en el turno tarde, a partir de las 14.

Zona Los Coihues y Catedral: En estos sectores, el servicio mantendrá su horario normal sin modificaciones.

Informaron que los días miércoles 25 de diciembre y miércoles 1 de enero no habrá servicio de recolección en ningún sector de la ciudad.

«Se solicita a los vecinos y comerciantes no sacar los residuos a la vía pública durante los días 25 y 1, a fin de evitar la acumulación de basura, la rotura de bolsas por animales y la obstrucción de pluviales. El servicio se retomará con normalidad en sus horarios habituales los días después a cada feriado», pidieron.

Servicios en Nochebuena y Navidad: así será la recolección de residuos en San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, este miércoles 24 de diciembre se realizará la recolección normal durante la mañana y, los recorridos previstos en horarios nocturnos, funcionarán hasta las 20, indicó el Municipio.

El jueves no habrá servicio y el viernes se retomará la actividad normalmente.

Recolección de residuos en Viedma en Nochebuena y Navidad

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): recolección durante la mañana en los barrios con servicio diurno, incluidos los barrios FONAVI. No habrá servicio por la noche.

recolección durante la mañana en los barrios con servicio diurno, incluidos los barrios FONAVI. No habrá servicio por la noche. Jueves 25 de diciembre (Navidad): no habrá recolección en el turno mañana. El servicio se retomará por la tarde en los barrios del esquema nocturno, sumados los barrios Fonavi.

Recolección de residuos en Las Grutas en Nochebuena y Navidad