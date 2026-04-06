Un rescate que inspiró una plataforma para cambiar vidas animales: así nació AdoptAR

Tiziano nació en Capital Federal y hace más de 10 años vive en Mar del Plata. Estudia ingeniería en sistemas y su vida cambió por completo en diciembre del año pasado cuando su familia encontró a una perrita abandonada al costado de la ruta. “La rescatamos y dijimos: ‘¿y ahora dónde la ubicamos?’”. De esa pregunta nació una problemática que, hasta ese momento, no parecía grave: la dificultad de encontrar un hogar para animales que ya fueron rescatados y están en condiciones de ser adoptados. Así nació AdoptAR.

Coca fue el inicio de todo. «Mi mamá la encontró en la ruta y la trajo a casa. Al otro día me levanté y estaba ahí, fue medio de sorpresa”, recuerda. La llevaron al veterinario y la dejaron en condiciones para ser adoptada. Pero entonces apareció el verdadero desafío: encontrarle un hogar.

Ese momento fue el disparador de una reflexión más amplia. Según explica el joven emprendedor, el problema no es la falta de personas interesadas en adoptar, sino el sistema. “Hay gente que quiere adoptar, pero tiene que meterse en 800 grupos de Facebook o Instagram y justo enganchar la publicación en el momento exacto. Si no, se pierde”, describe.

Con esa idea en mente, comenzó a pensar en una solución tecnológica. Así nació el proyecto: una plataforma web que funcione como punto de encuentro entre rescatistas, refugios y adoptantes.

“Siempre se me ocurrían ideas, pero es muy difícil llevarlas a la práctica. Esta me pareció la más viable”, señala. El desarrollo comenzó hace apenas unos meses. “Un día me agarró la loca y dije ‘vamos con esto’, y empecé a programar. Hoy ya está funcionando”, cuenta el futuro ingeniero.

La plataforma permite publicar animales en adopción, pero también incluye una sección específica para mascotas perdidas o encontradas, «EncontrAR». “El sistema lo que hace es generar una especie de ADN digital a partir de fotos. Después compara esas imágenes con otras publicaciones dentro de un radio determinado”, explica Vidal Adduc.

Esto permite, por ejemplo, que una persona que perdió a su perro pueda encontrar coincidencias con alguien que lo haya visto o rescatado. “La idea es hacerlo lo más simple y completo posible, y sobre todo ahorrar tiempo”, resume.

El sitio es de acceso libre y gratuito. Cualquier persona puede ingresar y ver las publicaciones sin necesidad de registrarse, aunque sí es obligatorio crear un usuario para interactuar .“Podés entrar, ver el mapa, los refugios, los animales. Pero si querés contactar o adoptar, ahí sí necesitás una cuenta», detalla su creador.

En cuanto al contacto, la plataforma funciona como intermediaria, pero no reemplaza el proceso de adopción. “Nosotros conectamos a las partes. Después, los refugios siguen siendo los encargados de verificar todo: que la adopción sea responsable, hacer seguimiento, etcétera”, aclara el futuro ingeniero en sistemas.

Actualmente, la plataforma tiene actividad principalmente en Buenos Aires y Mar del Plata, aunque está disponible para todo el país. “Está disponible para toda Argentina, incluso en lugares como las Islas Malvinas. Pero hoy esta funcionando en estos dos lugares”, comenta.

El objetivo es que siga creciendo, sumando usuarios, rescatistas y organizaciones en distintas ciudades y provincias, como Neuquén y Río Negro. En ese sentido, la difusión es clave. “Quiero que la gente la use, que le sirva y que después funcione sola”, afirma el emprendedor.

Por ahora, el proyecto está en una etapa inicial. Sin embargo, ya comenzó a generar interés. “Hay unos pocos refugios y alrededor de 20 animales publicados”, detalla. Si bien todavía no cuenta con una aplicación móvil debido a los costos de publicación, el sitio web ya es accesible desde cualquier dispositivo.

“La app todavía no está porque requiere inversión, pero la web se puede usar desde cualquier lado”, explica. A pesar de su corta trayectoria, el proyecto ya muestra señales de crecimiento. Se trata de una apuesta que combina tecnología y compromiso social. «La idea es que pronto se empice a usar en todas las provincias», cierra.

Así, Tiziano Vidal Adduc espera que esta app pueda cambiarle la vida a más animales, como alguna vez le sucedió a Coca.