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Sociedad

Un socavón en la Ruta Nacional 3 encendió las alertas en un punto clave del corredor vial

El hecho se registró a la altura del kilómetro 832, entre Villalonga y Juan A. Pradere. El sector ya fue señalizado a la espera de la intervención de Vialidad Nacional.

Redacción

Por Redacción

Socavón en la Ruta 3. Foto: gentileza.

Socavón en la Ruta 3. Foto: gentileza.

La Dirección de Defensa Civil de Patagones emitió una advertencia preventiva a vecinos y turistas por la presencia de un socavón en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 832, en el tramo que conecta las localidades de Villalonga y Juan A. Pradere.

El sector afectado ya se encuentra debidamente señalizado y permanece a la espera de la intervención de Vialidad Nacional para su reparación.

Desde el organismo solicitaron circular con extrema precaución mientras continúan las tareas preventivas en la zona.

Recomendaciones para quienes transiten por el lugar:

  • Reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 832
  • Extremar las medidas de precaución
  • Respetar la señalización vigente

Las autoridades remarcaron que la circulación responsable es clave para evitar siniestros viales en este tramo. En el operativo de prevención y seguridad trabajan en conjunto Defensa Civil de Carmen de Patagones, Bomberos, Policía Vial y la Delegación de Pradere.


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La Dirección de Defensa Civil de Patagones emitió una advertencia preventiva a vecinos y turistas por la presencia de un socavón en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 832, en el tramo que conecta las localidades de Villalonga y Juan A. Pradere.

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