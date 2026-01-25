Mar sin multitudes: Balneario Los Pocitos, Villa Turística 7 de Marzo y Bahía San Blas, paraísos tranquilos

Carmen de Patagones, puerta de entrada a la Patagonia. Fotos @turismopatagones.

El Partido de Patagones no se resume en un solo paisaje ni en una única manera de pasar el verano. Se abre como un abanico que combina playas tranquilas, pueblos mínimos y una fuerte impronta histórica. “Hay varias localidades balnearias en el partido de Patagones, entre las que se encuentran Balneario Los Pocitos, la Villa Turística 7 de Marzo y Bahía San Blas”, explica María Lucía Fernández, directora de Turismo del partido, y el mapa se completa con destinos de perfil cultural como Carmen de Patagones, Stroeder y Villalonga.

Carmen de Patagones funciona como puerta de entrada. Declarada Poblado Histórico Nacional, conserva 24 manzanas vinculadas a los orígenes y a la defensa de la Soberanía Patagónica. Recorrer las zigzagueantes calles de su casco histórico es, casi sin darse cuenta, viajar a otra época, donde la historia se camina. “Son sitios históricos y monumentos con particularidades en sus construcciones, muy seductores para el turismo”, destaca Fernández.

Durante el verano, las visitas guiadas gratuitas recorren ese casco histórico de lunes a viernes, con propuestas que permiten redescubrir la ciudad desde otra mirada. Incluso, al caer la tarde, el paseo suma un atractivo distinto: “Hicimos visitas guiadas nocturnas que ponen en valor el poblado histórico y su patrimonio; una de ellas fue en homenaje al pintor local Alcides Biagetti, que retrataba el casco histórico”.

El verano también se vive a orillas de la costanera. Uno de los grandes atractivos de Carmen de Patagones son las excursiones entre islas, la práctica de deportes náuticos y el disfrute de sus balnearios, que acompañan el ritmo del río Negro.

Más allá del río, el verano se corre hacia el mar, con más de 160 kilómetros de costa. Bahía San Blas sigue siendo el emblema del partido, con una identidad fuertemente ligada a la pesca deportiva, aunque el destino se reinventa. Conocida como “el paraíso del pescador”, ofrece sensaciones únicas que solo los amantes de este deporte saben entender. “Es nuestro destino turístico por excelencia y va mutando con el tiempo, incorporando actividades como el kitesurf”, señala Fernández. Sus playas amplias y abiertas alternan arena y canto rodado, aptas tanto para el descanso como para la pesca y las salidas familiares.

Balneario Los Pocitos y la Villa Turística 7 de Marzo completan ese corredor costero elegido por quienes buscan escapar del ruido. “Son playas tranquilas, sin estar llenas de turistas, de gritos ni de ruidos”, resumen desde Turismo. Allí, los campings, muchos de ellos municipales y gratuitos, se transformaron en punto de encuentro para viajeros rodantes. “Cada vez es más la gente que se desplaza en motorhomes y nuestras localidades tienen las comodidades para recibirlos”, aseguran.

Bahía San Blas, el paraíso del pescador, un destino emblemático.

El calendario de verano se organiza también a partir de fiestas y actividades. Ya se realizaron la Fiesta Provincial de la Ostra en Los Pocitos y la Fiesta del Pescador y la Familia en la Villa 7 de Marzo, y se suman propuestas como las caravanas turísticas vehiculares. “El vehículo de turismo va primero y luego lo siguen los particulares”, explican sobre estas salidas que recorren destinos como Salinas de Piedras y el Faro Segunda Barranca.

“Salinas de Piedras es uno de los emprendimientos privados de la zona. Allí funciona la empresa Recasal, donde se puede conocer todo el proceso productivo de la sal, desde la recolección hasta las distintas etapas de elaboración. Además, el Faro Segunda Barranca es uno de los más antiguos de la Patagonia: la Armada recibe a los visitantes y permite recorrer el lugar”, detallan.

Salinas de Piedras es uno de los emprendimientos privados de la zona.

Lejos de las playas masivas, el Partido de Patagones propone otra forma de veranear. “Hoy el turismo es selectivo y busca naturaleza, tranquilidad, relajación y ambientes cálidos. Nuestros destinos siempre ofrecen espacios pensados para el descanso y somos muy amigables con el turismo. Tenemos lugares realmente bellos para mostrar, especialmente para quienes todavía no los conocen”, sintetiza Fernández.

Los accesos, mayormente de ripio en las villas costeras, invitan a viajar con previsión. “Siempre recomendamos circular con precaución para llegar de la mejor manera”, señalan, y recuerdan que el combustible se consigue en Carmen de Patagones, Bahía San Blas, Stroeder y Villalonga.

En las puertas de la Patagonia, hay destinos donde el paisaje manda y el verano se vive sin apuro.

Bahía San Blas

Ubicada sobre la Isla del Jabalí, a unos 100 kilómetros de Carmen de Patagones, Bahía de San Blas se consolidó como uno de los destinos más valorados del país para la pesca deportiva. Su paisaje, marcado por la amplitud de la bahía y el clima patagónico seco y ventoso, se combina con la tranquilidad del entorno y la calidez de su gente, conformando un escenario que atrae año tras año a pescadores de todo el país.

Declarada Reserva Natural de Uso Múltiple, la bahía abarca unas 16.000 hectáreas de humedales e islas, entre ellas la Isla del Jabalí, donde se asienta la villa. Aunque la pesca embarcada, con miles de salidas por temporada, es su principal atractivo, San Blas ofrece mucho más: fauna autóctona, islas, gastronomía, historia y un valioso patrimonio cultural que amplía la experiencia y refuerza la identidad de este singular destino natural.

Los Pocitos

Un balneario que crece sin perder calma, Los Pocitos.

Comenzó a ser conocido como balneario en la década de 1930, cuando los vecinos de la región encontraron allí su playa más cercana. El nombre proviene de la antigua estancia “Los Pocitos”, donde la tosca costera albergaba cinco pozos de agua que, en los primeros años, funcionaron incluso como vestuarios improvisados. La apertura del campo por parte de su propietario, Víctor Speroni, permitió que el lugar se popularizara y comenzara a recibir visitantes de distintos puntos del país.

Hoy, el balneario cuenta con infraestructura básica que acompaña su crecimiento: sala de primeros auxilios, tendido eléctrico, wifi en el sector de acampe, escuela primaria y un salón de usos múltiples. A esto se suma una oferta sencilla pero funcional para el visitante, con despensas, hostería en temporada, departamentos de alquiler, muelle para pescadores y un sector de acampe libre y gratuito, con fogones y baños públicos, que refuerza el perfil accesible y familiar del destino.

La Villa Turística 7 de Marzo

Es uno de los balnearios que integran la oferta de la región y se destaca por su ubicación estratégica en la desembocadura del río Negro. A solo 35 kilómetros de Carmen de Patagones, este paraje marítimo ofrece amplias playas de arena, un entorno natural agreste y condiciones ideales para la recreación y el descanso, especialmente durante la temporada estival, cuando recibe a numerosos visitantes locales y regionales.

Villa 7 de Marzo, entorno agreste y descanso sin multitudes.

Aunque es una localidad pequeña, conformada por pocas residencias, en los últimos años mostró un crecimiento sostenido en infraestructura y servicios. Hoy cuenta con camping, baños públicos y una sala de primeros auxilios, consolidándose como una opción atractiva para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un contacto directo con el paisaje costero.

